خبيرة تكشف عن مخاطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا

كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، ومجموعة من العلماء الدوليين دراسة علمية بينت خطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت مجلة Science Advances الروسية أن مرضى السكري هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر العوارض القاتلة.

وقالت الأخصائية الروسية، إيرينا بريسنياكوفا، لجريدة "روسيسكايا غازيتا" أن هناك سببان رئيسيان في جعل مرضى السكري أكثر عرضة من غيرهم بعوارض فيروس كورونا حيث أن الفيروس يؤثر سلبا على كل الأجهزة في الجسم ويحارب جهاز المناعة بشكل أسهل.

وأشارت الاخصائية إلى أن العوارض التي تصيب مرضى السكري في حال إصابتهم بفيروس كورونا هي ارتفاع درجة الحرارة وأعراض التسمم والضعف، قلة الشهية، آلام العضلات أو الإسهال، كما يمكن أن تؤدي إلى عدم تثبيت نسبة السكري في الجسم.

وخلصت قائلة: "من هنا تأتي مخاطر حدوث مضاعفات حادة لمرضى السكري، وذلك بسبب غياب السكر في الدم ما يؤدي إلى نقصه في الجسم".