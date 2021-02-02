"ثلاث نقاط" في نتائج بحث "غوغل" تغنيك عن أي تعب

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثا لمحرك بحثها سواء على الهواتف الذكية أو الحواسيب الشخصية والمحمولة يغني المستخدم عن أي تعب.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "غوغل" أحدثت تعديلا في نتائج بحثها، بحيث تقدم المزيد من المعلومات عن الموقع الذي يرغب الشخص بزيارته لأول مرة قبل انطلاقه في الطريق.

وحددت "غوغل سيرش" "ثلاث نقاط" في محرك البحث الخاص بها، بحيث تجمع لك من كل مواقع الويب، كل ما هو متوفر عن هذا الموقع من دون مجهود إضافي في البحث.

ولكن تلك الخاصية حتى الآن متاحة لمستخدمي "غوغل" في الولايات المتحدة الأمريكية، ومتوقع أن تدعمها لكل المستخدمين حول العالم في وقت لاحق.

وتستهدف تلك الخدمة من شركة "غوغل" تقديم معلومات محدثة وحقيقية حول المكان، الذي يرغب الشخص في زيارته.

ولكن يتطلب هذا الأمر أن يكون اتصالك بالموقع مؤمنا عبر امتداد HTTPS، حتى يتمكن من توفير معلومات موثوقة وآمنة عبر خدمة بحث "غوغل".