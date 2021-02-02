شركة "أوبو" تسجل براءة اختراع لكاميرا الهاتف الذكي القابلة للسحب

أظهر مهندسو شركة "أوبو" في أكثر من مرة نهجهم غير العادي في تصميم الهواتف الذكية، حيث قاموا في هذه المرة بتجهيزها بكاميرات أمامية قابلة للسحب على شكل زعنفة القرش.

وتصف براءة الاختراع التالية للشركة تطورًا أصليًا أكثر، من خلال استخدام العدسات المنشورية، التي يمكنها التقاط الصور في اتجاهين متعاكسين.

ويشير تصميم الهاتف الذكي المقدم في وثائق براءات الاختراع إلى حد أدنى لسماكة حواف الشاشة، وخالٍ من أي فتحات وثقوب في الطرف العلوي من الجهاز، ومن المفترض أن يتم وضع وحدة كاميرا منزلقة مع مستشعرين مزودين بعدسات موشورية.

في الوقت نفسه، يُلاحظ أن البصريات ستكون متحركة، وليس أجهزة الاستشعار. بسبب دوران "المنشور"، حيث يمكن للوحدة أن تعمل ككاميرا رئيسية وأمامية، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام مثل هذا النظام يجعل التصوير البانورامي ممكنًا. تتضمن براءة الاختراع استخدام زر منفصل في العلبة أو عنصر عرض مطابق في تطبيق جوال لتنشيط وحدة الانزلاق للخارج.

وتم تنفيذ هذا الحل حتى الآن على الورق فقط - ولا يزال توقيت الإصدار التجاري للهاتف الذكي مع وحدة الكاميرا الأصلية غير معروف.