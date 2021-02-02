الموجات فوق الصوتية... علاج جديد لإيقاظ مرضى الغيبوبة

وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، فقد أظهرت الدراسة التي نشرتها جامعة UCLA أن مريضا كان في غيبوبة، تمكن من استعادة وعيه، بعد أن وجه علماء الموجات نحو رأسه.

وتلفت الدراسة إلى أن العلماء استخدموا الطريقة نفسها في علاج شخصين آخرين كانا في غيبوبة.

وفي العلاج يستخدم العلماء جهازا في حجم طبق الفنجان، يقوم بإنتاج موجات فوق صوتية، توجه على مناطق عدة في الرأس حتى تثير الأنسجة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن شخصين فقط من ضمن ثلاثة أشخاص تلقوا العلاج بهذه الطريقة، استجابوا للعلاج واستفادوا منه.

ووفقا للموقع فإن أحد المرضى الذين استجابوا للعلاج، رجل في الـ 56 من العمر، كان قد أصيب بجلطة دماغية، وظل فاقدا للوعي مدة تزيد عن 14 شهرًا.

كما استجاب للعلاج مريضة في الخمسين من العمر، والتي ظلت غائبة عن الوعي لأكثر من عامين ونصف بعد إصابتها بنوبة قلبية.