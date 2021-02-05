اكتشاف عامل جديد يسبب الوفاة بفيروس كورونا

أكد علماء في جامعة برمنغهام البريطانية أن الحالة الصحية السيئة والمناعة الضعيفة تزيد من خطر الوفاة بعدوى فيروس كورونا.

ووفقا لمجلة "ميديكال إكسبريس" العلمية، أجرى الخبراء دراسة شملت 5711 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا في 55 مستشفى في 12 دولة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف العضلات وصعوبة الحركة أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات من أولئك الذين يواظبون على الحركة وممارسة الرياضة.

وأوضح العلماء أن قلة الحركة تجعل الجسم أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات التي نشرتها جامعة جون هوبكينز الأمريكية تجاوز إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم حاجز المليونين، وهو ما يفوق عدد الوفيات الناتجة عن أمراض الأيدز والملاريا، والكوليرا، والإنفلونزا بأنواعها مجتمعين في نفس الفترة.