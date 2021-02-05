إعلام: لقاح موديرنا يسبب طفحا جلديا غريبا

اشتكى العشرات من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح "موديرنا" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، من ظهور طفح جلدي غريب في مكان تلقي اللقاح.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تعرض بعض المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح شركة "موديرنا" الأمريكية، لطفح جلدي على أذرعهم، ظهر في غضون 7 - 10 أيام من تلقي اللقاح.

— KHQA News (@KHQA) February 2, 2021

من جانبهم أكد الأطباء أن التورم والطفح الجلدي عرض جانبي نادر غير ضار، وهو رد فعل الجهاز المناعي على اللقاح، وسوف يختفي في غضون أسبوع.

وأكدت رئيسة قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ماساتشوستس الأمريكي إستر فريمان، لصحيفة "يو إس توداي" أنه لا ينبغي القلق بشأن ذلك، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة معروفة في الطب عند تلقي مختلف اللقاحات.