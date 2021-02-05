دراسة: المشي السريع يؤثر على متوسط ​​عمر الإنسان

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يسيرون بخطى سريعة هم أكثر قابلية للعيش حياة أطول بغض النظر عن وزنهم.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "مايو كلينيك بروسيدينغز" العلمية، قام الباحثون في جامعة ليستر البريطانية بتقسيم المشاركين في الدراسة والذين بلغ عددهم ما يقرب من 475 ألف شخص، كان معظمهم في الخمسينيات من العمر، إلى مجموعات حسب طريقة المشي: "مشي بطيء"، "وتيرة متوسطة مستقرة"، "مشي سريع".

وأوضح العلماء أن النساء اللائي يمشين بخطى سريعة يبلغ متوسط عمرهن حوالي 87 عامًا مقارنة بالنساء اللائي يمشين ببطء واللواتي يبلغ متوسط أعمارهن 72 عامًا.

في المقابل بلغ متوسط عمر الرجال الذين يمشون بسرعة حوالي 86 عامًا، مقارنة بـ 65 عامًا للرجال الذين يمشون ببطئ.

وقال فرانشيسكو زاكاردي، عالم الأوبئة السريرية في جامعة ليستر البريطانية تعليقا على الدراسة: "أن الوظيفة البدنية هي عامل مهم جدا في إطالة عمر الإنسان".

بدورها، نشرت المجلة الطبية البريطانية (BMJ) تقريرا أظهر أن الأشخاص الذين يمشون ساعة واحدة في اليوم يزيد متوسط ​​أعمارهم بمقدار 40 عامًا عن أولئك الذين يمشون أقل من ساعة واحدة في اليوم.