4 أعراض لـ "كوفيد- 19" تتطلب عناية طبية عاجلة

أدرج كبير الصيدلانيين في عيادة الطب البريطانية المباشرة، حسين عبده، أربعة أعراض للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ، والتي تحتاج فيها المصاب إلى طلب المساعدة الطبية فورا.

وقال عبده لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: إنه "إذا كنت تعاني من أي أعراض خطيرة، مثل: ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو التحدث أو صعوبة في المشي، فعليك بالتأكيد طلب المساعدة في أسرع وقت ممكن".

كما دعا الطبيب عبده، إلى "العزلة الذاتية الفورية في حالة وجود أي أعراض رئيسية للمرض، مثل: السعال ، وفقدان حاسة التذوق والشم، والحمى أو التعب".

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنها سجلت انخفاضا في انتشارعدوى فيروس "كورونا". وقد أصيب 105 ملايين شخص في العالم، بفيروس "كورونا"، تماثل للشفاء 77.5 مليون منهم، وتوفي 2.3 مليون شخص، ومعظم المصابين والضحايا كانوا من الولايات المتحدة والهند والبرازيل.