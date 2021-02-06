طبيب روسي: لهذه الأسباب تعتبرالبقوليات هي المنتج الغذائي المثالي

لا شك أن تناول الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية ذات الكميات المناسبة لحاجة الجسم من بروتينات ودهون وفيتامنيات وسكريات، تحميه من الكثير من الأمراض وتساعده في الحفاظ على توازنه.

فالغذاء الصحي ليس فقط من أجل فقدان الوزن، بل هو أساسا من أجل الحفاظ على الوزن ووظائف أعضاء الجسم. لأن تناول الأطعمة الصحية وممارسة أنشطة رياضية بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالأمراض. ومن بين المنتجات الغذائية التي تحتوي العديد من الفوائد وتعتبر منتجا مثاليا حسب رأي الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، هي البقوليات.

وأوضح الطبيب مياسنيكوف، سبب اعتبار البقوليات منتجا غذائيا مثاليا كونها أدرجت في النظام الغذائي للبالغين. وفقا لما نشرته صحيفة "ميديك فوروم" الروسية.

وقال: إن "تناول البقوليات (الفاصوليا، العدس والبازلاء) ليس لها أي آثار ضارة على صحة الإنسان، ويصل محتوى ألياف البقوليات إلى 30 %، كما أنها تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأشار مياسنيكوف، إلى أن البقوليات تزود الجسم بالبروتين النباتي، بحوالي 40% واستهلاك البروتينات النباتية ضروري للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف: "تحتوي الفاصوليا على الكثير من فيتامين (ب) والعناصر الدقيقة، لا سيما السيلينيوم والبوتاسيوم، وهذا أمر ضروري جدا لارتفاع ضغط الدم".

وتابع: "العيب الوحيد في البقوليات، هو قدرتها في التسبب بالانتفاخ والغازات، لذا يجب طهي الفاصوليا بشكل صحيح ونقعها في الماء ليلة كاملة، وغليه دون ملح".

فالبقوليات مصدر مهم للبروتينات، وهذا يعني أنها يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يحصلون على البروتين من خلال تناول اللحوم أو الأسماك أو منتجات الألبان.