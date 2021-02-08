تسريبات تكشف تقنية كاميرا متطورة في هاتف "وان بلس 9 برو" المرتقب... فيديو

كشفت تسريبات صحفية عن تقنية كاميرا متطورة سيتم تزويد هاتف "وان بلس 9 برو" المرتقب.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تفاصيل التسريبات الأخيرة، التي أعلن عنها اليوتيوبر الشهير "ديف 2 دي".

وأوضح مقطع الفيديو أن شركة "وان بلس" الصينية الرائدة قررت الاستعانة بشركة "هاسيل بليد" في تصميم الكاميرات الأربعة الخلفية الخاصة بهاتفها الجديد.

وتظهر كاميرات "وان بلس 9 برو" وجود مستشعرين كبيرين في الهاتف، الأول سيكون قياسي والثاني عريض جدا.

هذا إلى جانب كاميرتين أصغر حجما في هاتف "وان بلس 9 برو"، إحداهما كاميرا ماكرو والثانية يبدو أنها للضبط التلقائي للصورة باستخدام الليزر عن طريق الفلاش.

ويتوقع أن يدعم هاتف "وان بلس 9 برو" أيضا التقنية الشهيرة في كاميرات "هاسيل بليد" المعروفة باسم "ألترا شوت"، لالتقاط صور فائقة الجودة.

كما يأتي هاتف "وان بلس 9 برو" أيضا، بشاشة منحنية بمعدل دقة يصل إلى 1440 بيكسل، وتردد 120 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.