"غوغل" تضيف أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو

دشنت شركة "غوغل" الأمريكية أداة جديدة، تم تخصيصها بشكل خاص لمقاطع الفيديو.

فقط فقط وأوضح التقرير، المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تطبيق "غوغل للصور" أضاف أداة جديدة لتكبير وتصغير مقاطع الفيديو.

وستسعى تلك الأداة إلى تحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو، في تطبيق "غوغل للصور" الخاص بها.

كما يجلب التحديث الأخير لـ"غوغل فوتوز" عددا من الميزات الأخرى الرائعة، حيث سيسمح قرص جديد بتكبير مقاطع الفيديو أو تصغيرها، عن طريق النقر المزدوج على الفيديو.

وتشير "غوغل" إلى أن تلك التقنية لن تؤثر على جودة مقاطع الفيديو الموجودة.

وأعلنت "غوغل" أن تلك التقنية متاحة حاليا فقط لعدد محدود من المستخدمين، وسيتم نقلها إلى باقي مستخدميها في وقت لاحق بعد الانتهاء من اختبارها.