أهم متاجر شراء "آيفون" إلكترونيا وأكثر إصداراته رواجا

تربعت شركة "آبل" الأمريكية منذ سنوات على مبيعات الهواتف الذكية في معظم دول العالم، ولكن إحصائيات عديدة أشارت إلى أن عام 2020 شهد انتعاشات كبيرة في مبيعاتها، خاصة فيما يتعلق بهاتفي "آيفون 12" و"آيفون إس إي".

ورصد موقع "جي إس إم آرينا" في تلك الإحصائية أن أبرز ما يلفت انتباه عشاق "آيفون" هو خواص الأماكن الكاملة والمميزة لكل هواتف "آبل".

آيفون أصلي

كحال جميع المنتجات الناجحة، يسعى الكثير إلى تقليدها، فقد انتشرت مؤخرا إصدارات من هاتف آيفون المقلدة، لذلك توجه نصيحة للمستخدمين عند شراء آيفون عليك اتخاذ بعض التدابير حيالها، واختيار متجر موثوق، لتحصل على ضمان شامل وكامل على الهاتف بجميع ملحقاته.

ويقدم التقرير أفضل 3 متاجر يمكن من خلالها شراء "آيفون" أصلي بأحدث إصداراته وإكسسواراته بأقل سعر ممكن وأقوى عروض.

أقوى عروض آيفون

ورصد الموقع أفضل متاجر في الشرق الأوسط، يمكن من خلالها شراء آيفون بأرخص الأسعار:

1- نون Noon.com

موقع "نون" مصر، يقدم "آيفون 12" بخصم يصل حتى 10% من سعر الاصلي، إلى جانب كود خصم نون، الذي يمنحك خصما فوريا عند تطبيقه قبل إتمام عملية الشراء، ليأتي إليكم بسعر 21499 جنيها مصريا بدلا من 24375، وذلك قبل تطبيق كوبون خصم نون، إلى جانب شحن مجاني حتى باب المنزل، يأتيكم بكامل إكسسواراته الاصلية، مع خيارات متعددة للونك المفضل.

2- أمازون Amazon.sa

إن كنت من سكان المملكة العربية السعودية، يمكن أن تعتمد على الشراء من موقع أمازون العالمي بنسخته العربية المخصصة، كود خصم أمازون يمنحك خصما فوريا على مشترياتك، استخدمه لمزيد من التوفير مع عروض "آيفون ميني" من أمازون بخصم حتى 6% ليصبح 3349 ريالا سعوديا، بدلا من 3549، بسعة تخزين 128 غيغابايت، بجميع ألوانه، وذلك قبل تفعيل كود خصم أمازون.

3- علي إكسبريس Aliexpress.com

يعد موقع علي إكسبريس الاختيار الأمثل لمحبي التسوق الدولي، لما يقدمه من عروض توفير حتى 30% وأكثر، مع خصم إضافي عند تطبيق كود خصم "علي إكسبريس"، وجاء متجر "علي إكسبريس" الدولي بأفضل عروض آيفون دون شك، ويتراوح سعره بين 1318 دولارل أمريكيل وحتى 1534، وفقا لمساحة الذاكرة الداخلية، مع مجموعة إكسسورات الأصلية المميزة.

آيفون الأكثر مبيعا

ورصدت الإحصائية الجديدة أن شركة "آبل" الأمريكية، أطلقت مؤخرا بعض إصداراتها بأقل الأسعار، وجاء على رأسها هاتف "آيفون إس إي"، لتواكب احتياجات عملائها، من حيث أفضل الإمكانيات بأفضل الأسعار.

ولكن التقرير يوضح أنه على الرغم من ذلك هناك عدد من طرازات هواتف "آيفون" القديمة لا تزال تتربع على قمة مبيعات هواتف "آبل"، والتي جاءت على النحو التالي:

1- آيفون 11:

يأتي بوزن مثالي يبلغ 194 غراما، ومزود بشاشة بمساحة 6.1 بوصة مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميغابيكسل، بينما افتقد إمكانية العدسات المقربة، كما هو الحال في هاتف سامسونغ غلاكسي إس 10 إي، فعوضا عن ذلك دعمت العدسات الرئيسية وفائقة السرعة احتياجات الصور.

ويبدأ سعر الهاتف من 699 دولارا، بحسب موقع أمازون amazon.com.

2- آيفون 11 برو:

يعد هو الأفضل طبقا لآراء الخبراء والمستخدمين، ولكنه مرتفع الثمن قليلا، إذ يصل إلى 999 دولارا، فالهاتف يدعم نظام التشغيل "آي أو إس 13"، مع ذاكرة عشوائية حتي 4 غيغابايت، مع شاشة 5.8 بوصة، إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية عالية الدقة، وكاميرا أمامية.

3- آيفون 8:

لا يزال يتمتع برواج وإقبال بين المستخدمين، بسبب الحجم المميز البالغ 4.7 بوصة، وصغر وزنه حيث لا يتجاوز 148 غراما، إلى جانب السعر الذي يعد فى متناول الكثير فقط 600 دولارا أمريكيا، ومدعم الهاتف بذاكرة تخزين عشوائية حتى 2 غيغابايت، وكاميرا واحدة خلفية، مع بطارية بقدرة 1821 ميللي أمبير.