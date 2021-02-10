6 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان القولون والأمعاء... احذرها

قام مجموعة من الأطباء المختصين من جمعية السرطان الأمريكية، بإدراج الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون والأمعاء.

قد لا تظهر أعراض الإصابة بأي مرض على الفور، خاصة الأمراض السرطانية، لكن زيارة الطبيب يقلل من خطر الإصابة به والكشف عنه في مراحله المبكرة، مما يساعد على إمكانية علاجه في وقت أسرع.

لذا ينصح الأطباء الأفراد، بالانتباه لأي عارض قد يكون مؤشرا لبداية الإصابة بمرض ما، وقد نشر موقع جمعية السرطان الأمريكية، مجموعة من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم( سرطان الأمعاء)، وهي: الإسهال، تدفق الدم أو جزء منه في البراز، انتفاخ البطن مصحوب بآلام متفاوتة، التعب والإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر.

سرطان القولون والمستقيم أو ما يعرف بسرطان الأمعاء (Colorectal cancer)، وهو أحد أنواع مرض السرطان وينشأ من القولون أو المستقيم ( أجزاء من الأمعاء الغليظة)، نتيجة حدوث نمو غير طبيعي للخلايا التي لديها القدرة على المهاجمة والانتشار إلى أعضاء أخرى في الجسم.

وأشار الموقع إلى أن بعض علامات مرض السرطان قد تشير إلى حالات، مثل: البواسير أو متلازمة القولون العصبي أو مرض التهاب الأمعاء.

وينصح الأطباء بإجراء فحوصات دورية، لأن "بعض سرطانات القولون والأمعاء التي تم تحديدها في مراحل مبكرة قبل ظهور الأعراض، ربما يكون علاجها أسهل".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفحص أن يمنع بعض سرطانات القولون والأمعاء عن طريق اكتشاف وإزالة الأورام السرطانية التي تسمى "الأورام الحميدة"، لأن سرطان القولون والأمعاء لا تسبب أعراضا غالبا حتى ينمو الورم.