تسجيل
18:24 GMT10 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كوكا كولا

    علبة "كوكا كولا" تكفي لاستيعاب فيروس "كورونا" المستجد الموجود في العالم

    © Fotolia / Lukas Gojda
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202102101048073291-%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85--/

    قام باحث بريطاني مختص في علم الأحياء الرياضي، بإجراء حساب تقريبي للحجم الإجمالي لفيروس "سارس2" الموجود في العالم كله.

    وقال الباحث كريستيان ياتس: إنه "طلب منه سابقا في مقابلة معه على راديو "بي بي سي" في حصة "فور شو مور أور لاس"، أن يقوم بحساب الحجم الإجمالي لـ "سارس 2" الموجود في العالم، ولم يكن لديه أي فكرة عن الإجابة". وفقا لما نقلته صحيفة "ذي كونفيرسايشن" البريطانية.

    وقال ياتس: إن "زوجته اقترحت في بداية الأمر، أن يكون حجم الفيروس الموجود في العالم بأكمله، بحجم مسبح سباحة أولمبي أو ملعقة قهوة صغيرة".

    وأوضح ياتس، بأنه قبل الشروع في هذه الرحلة العددية الخاصة بحساب حجم الفيروس في العالم على شكل مجسم رياضي، وضع تقدير تقريبي قائم على الافتراضات الأكثر منطقية".

    خفاش
    © CC0 / pixabay.com
    دراسة تكشف وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا في الخفافيش

    وقال ياتس: إنه وفقا لموقع الإحصائيات على الويب (Our World in Data)، فإن "نصف مليون شخص يختبرون إصابتهم بكوفيد كل يوم. ومع ذلك، فإننا نعلم أن العديد من الأشخاص لن يتم تضمينهم في هذا العدد، لأنهم لا يعانون من أعراض أو يختارون عدم الخضوع للاختبار أو لأن الاختبارات على نطاق واسع ليست متاحة بسهولة في بلدهم".

    وباستخدام النمذجة الإحصائية للوباء، فقد قدّر معهد القياسات الصحية والتقييم أن "العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بالفيروس هو أكثر من 3 ملايين يوميا".

    وتعتمد كمية الفيروس التي سيحملها كل شخص مصاب حاليا معه على المدة التي أصيب بها. ففي المتوسط، يُعتقد أن الأحمال الفيروسية ترتفع وتصل إلى ذروتها بعد ستة أيام تقريبا من الإصابة، وبعد ذلك تنخفض بثبات.

    وقال ياتس: إن "آخر شيء نحتاج إلى معرفته هو عدد جزيئات الفيروس التي يأويها الناس في أي وقت أثناء الإصابة، لأننا نعرف تقريبا كيف يتغير الحمل الفيروسي بمرور الوقت، فإنه يكفي أن يكون لدينا تقدير مسبق لأقصى ما يمكن أن يصله الحمل الفيروسي".

    © AP Photo / Ng Han Guan
    آخر مستجدات التحقيق في نشأة "كوفيد-19" من ووهان

    وتابع: "الأحمال الفيروسية القصوى من مليار إلى 100 مليار جزيء فيروسي، وفقا لدراسة أجريت على قرود مصابة بالفيروس".

    ثم أوضح ياتس، كيف يمكن حساب الحجم الإجمالي باستخدام الحمل الفيروسي اليومي في العالم، فعندما تضيف جميع المساهمات إلى الحمل الفيروسي لكل من 3 ملايين شخص أصيبوا في كل يوم من الأيام السابقة (بافتراض أن معدل 3 ملايين ثابت تقريبا)، فإننا نجد أن هناك ما يقرب من اثنين كوينتيليون (2 × 10¹⁸ أو اثنين مليار مليار) جزيئات فيروسية في العالم في أي وقت.

    وقال: إنه "تقريبا نفس عدد حبات الرمل على الكوكب. ولكن عند حساب الحجم الإجمالي، علينا أن نتذكر أن جسيمات سارس "كوفيد-2" صغيرة للغاية".

    وتقديرات القطر تتراوح من 80 إلى 120 نانومتر. (نانومتر واحد هو جزء من المليار من المتر). إذن، نصف قطر "سارس 2" أرق ألف مرة من شعرة الإنسان، وسنستخدم متوسط القيمة لقطر 100 نانومتر في حساباتنا اللاحقة.

    ولحساب حجم جسيم فيروس كروي واحد، نحتاج إلى استخدام الصيغة الخاصة بحجم الكرة (نصف القطر × (4/3) × π)، وبافتراض أن نصف قطر 50 نانومتر لـ "سارس 2" لقيمة س ، فإن حجم جسيم الفيروس الواحد يصل إلى 523000 نانومتر.

    وتابع الباحث ياتس: "وبضرب هذا الحجم الصغير جدا في العدد الكبير جدا من الجسيمات التي حسبناها سابقا، وتحويلها إلى وحدات، سيعطينا حجما إجماليا يبلغ حوالي 120 مل. فإذا أردنا تجميع كل جزيئات الفيروسات هذه معا في مكان واحد، سنحتاج إلى تذكر أن الكرات لا تتجمع معا بشكل مثالي. وبالتالي، يمثل الحجم الإجمالي المجمّع لجزيئات سارس "كوفيد-2" حوالي 160 مل، وهو صغير بما يكفي ليلائم حوالي ستة أكواب زجاجية، أي قارورة كوكا كولا.

    انظر أيضا:

    6 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان القولون والأمعاء... احذرها
    أكل قطعة اللحم بشراهة... ماكغريغور بضيافة الشيف نصرت.. فيديو
    أحدها غير متوقع... كيف تنقص وزنك في الشتاء بأربعة مشروبات فقط؟
    الكلمات الدلالية:
    دراسة, مجسمات, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تصوير جوي لبحيرة ميشيغان بها قطع من الجليد بالقرب من مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
    "اليوم بعد الغد"... مناظر من شيكاغو تذكرنا بفيلم من هوليود
    وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ
    المريخ... الشماغ الإماراتي يليق بك
    معلومات عن مسبار الأمل
    "مسبار الأمل"... أول مسبار عربي إلى المريخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك