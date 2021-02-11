ظاهرة كونية جديدة بانتظار البشرية اليوم.. فيديو

وذكر موقع قناة "شيل" الروسي، أن سكان الأرض على موعد جديد مع حادثة نادرة ستحصل في الأيام المقبلة وهي لقاء بين كوكب الزهرة والمشتري حيث يمكن للإنسان رؤية هذه الظاهرة الفريدة من نوعها للمرة الأولى.

ويسمى هذا التقارب للكواكب في علم الفلك بالتزامن ويستخدم هذا المصطلح عندما تكون الكائنات قريبة من بعضها البعض في لحظة معينة. لكن هذا لا يحدث حرفيًا، ولكن من وجهة نظر موقعه في السماء من الأرض.

وبحسب العلماء، اقتراب كوكب الزهرة والمشتري يجب أن يقع اليوم، الخميس 11 فبراير، وسيتعين على أولئك الذين يرغبون في رؤية هذه الظاهرة بأعينهم انتظار موعد شروق الشمس.

ويقول الخبراء إن الصورة الفضائية الساطعة ستظهر بشكل أفضل في نصف الكرة الجنوبي، لكن سيكون من الممكن رؤيتها باستخدام تلسكوب في الشمال.