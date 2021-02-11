"هواوي" تطلق تحديثا مميزا لأحد التطبيقات المنافسة لـ"غوغل"

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "هواوي" أطلقت تحديثا لتطبيقها الرائد الجديد "بيتال مابس" الخاص بالخرائط والمنافس لتطبيق "غوغل مابس" على نظام "أندرويد".

وباتت هواتف "هواوي" الحديثة كلها من دون التطبيقات الرئيسية لأندرويد، بسبب العقوبات الأمريكية، ما جعلها تلجأ لبدائل لتطبيقات مثل "يوتيوب" و"غوغل مابس" وغيرها من تطبيقات أندرويد الشهيرة.

ويقدم تحديث "بيتال مابس" تطويرا لنظامها البيئي، عن طريق تقديم تخطيط للطرق ووسائل النقل العام، بحيث يجعل المستخدم يشعر براحة أكبر عند استخدامه.

كما يوفر تطبيق "بيتال مابس" على هواتف "هواوي" خدمة للتنقل بمختلف وسائل النقل العام في 16 دولة، وتخطيطا لمسار الدراجات في 11 دولة حول العالم.

ويوفر الإصدار المحسن الجديد من "بيتال مابس" خيارات متعددة للطرق والمدة والمعلومات التفصيلية، لتوفير متاعب تخطيط التنقل، بدءا من جداول المغادرة، وطرق التوقف، وأوقات وصول الحافلات، والسكك الحديدية الخفيفة، إلى العبارات البحرية، والقطارات عبر الإنترنت في أستراليا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وكندا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وسويسرا، ووعدت أن تمدها إلى عدد آخر من الدول في الفترة القريبة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ستكون اتجاهات ركوب الدراجات متاحة في هذه البلدان والمناطق: ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة والمكسيك والنرويج ونيوزيلندا وبولندا والسويد.