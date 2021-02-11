فيسبوك تسعى وراء "كلوب هاوس"... استنساخ أم استحواذ؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن فيسبوك بدأت تسعى وراء تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية، الذي ذاع صيته خلال الآونة الأخيرة.

ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك يعمل حاليا على استنساخ تطبيق "كلوب هاوس" وإنشاء نسخة من التطبيق الذي ذاع صيته أخيرا.

وتسعى فيسبوك دوما للتقليد أو الاستحواذ على التطبيقات الشهيرة، مثل صفقتيها للاستحواذ على تطبيقي "إنستغرام" و"واتسآب".

كما أنها استنسخت خواص عديدة من تطبيقات منافسة، حيث اقتبست خاصية "القصص" من تطبيق "سناب شات" واقتبست خاصية "رييلز" من تطبيق "تيك توك".

وكان صيت "كلوب هاوس" قد ذاع صيته بعدما أجرى إيلون موسك، مؤسس تسلا، اتصالا صوتيا عبر، واكتشفت مواقع عديدة مؤخرا استخدام مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك لذات التطبيق أيضا.

لكن المصادر قالت إن مؤسس فيسبوك يسعى لأكثر من مجرد استخدامه تطبيق "كلوب هاوس"، بل هو يسعى لإبرام صفقة استحواذ، أو في أبعد الاحتمالات استنساخه.

وأشارت المصادر إلى أن زوكربيرغ كلف المبرمجين والمطورين لدى فيسبوك، ببناء خدمة دردشة صوتية خاصة بالشركة مماثلة لتلك الموجودة في "كلوب هاوس".

ولكن المصادر، لفتت إلى أن تلك المحاولات لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير.