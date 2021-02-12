غوغل تطلق تحديثات استثنائية لعشاق الفيديوهات

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية عددا من التحديثات التي وصفت بـ"الاستثنائية"، لعشاق مقاطع الفيديو المتنوعة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تطبيق "غوغل فوتوز" للصور، طرح رسميا تحديثا جديدا يضيف عددا كبيرا من المهام لـ"محرر الفيديو" داخل التطبيق.

وأشارت إلى أن ذلك التحديث يؤكد التسريبت السابقة، بإجراء غوغل تحديثات في خيارات تعديل الفيديو، بإضافة عدد كبير من الأدوات الجديدة.

وتتضمن تلك الأدوات الجديدة التي أضافتها "غوغل" لتطبيقها للصور، خيارات جديدة للقص وتغيير المنظور، وعددا من التعديلات الدقيقة مثل السطوع والتباين والتشبع والدفء، علاوة على إضافتها عدد من المرشحات المدمجة.

وفي السابق، كان "محرر الفيديو" في تطبيق غوغل يسمح فقط بقص طول الفيديو، وتدوير المحتوى الخاص بالمستخدم.

كما منحت "غوغل" أيضا المشتركين في خدمة "غوغل وان" خيارات إضافية لتحرير الصور ومقاطع الفيديو، والتي كانت حصرية حتى وقت قريب لأصحاب هواتف "بيكسل، والتي تتضمن خواص للتعلم الآلي لتعتيم الخلفيات وإضافة الإضاءة على الوجوه في الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة.

ولكن للحصول على تلك الخيارات ينبغي أن تكون الهواتف أو الحواسيب اللوحية التي يمتلكها مستخدم "غوغل فوتوز" تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 8" وبها ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت على الأقل.