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    الأرق، السهر، النوم

    6 أشياء بسيطة يجب الانتباه إليها قبل النوم كي تعيش عمرا أطول

    © flickr.com / American Center for Biological Medicine / Top Recommendations to Combat Insomnia
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    تلعب عاداتك اليومية دورا كبيرا في الحالة الصحية لجسمك وتؤثر كذلك على متوسط عمرك، فإذا لم تحافظ على صحتك وتنتبه لبعض التفاصيل الصغيرة التي تؤثر بشكل سلبي عليك، من المتوقع أن يقل مقدار متوسط عمرك بعشر سنوات.

    وحتى تضمن الراحة والأمان لصحتك وحياتك، إليك ست عادات يومية بسيطة عليك الاهتمام بها وعدم إهمالها كي تعيش عمرا أطول بعشر سنوات:

    1. خلع ساعتك في الليل

    يحب بعض الناس النوم بساعة اليد، ومع ذلك فالحقيقة هي أن الساعات خاصة تلك المزودة بقرص مضيء، تصدر الراديوم الذي يعتقد الخبراء أن تراكمه في الجسم له آثار ضارة على المدى الطويل.

    2. خلع طاقم الأسنان

    إذا كان لديك طقم أسنان، فتذكر إزالتها قبل النوم لأن ذلك سيؤدي إلى إمكانية منع بلع الطرف الاصطناعي مما يهدد الحياة. لذلك فمن الأفضل نزع طقم الأسنان وتنظيفه قبل الذهاب إلى الفراش، مما يضمن صحة الفم والنوم الآمن.

    3. لا تنامي بحمالة الصدر

    وفقًا لدراسة أجراها معهد هاواي لأمراض الحضارة، فإن النساء اللواتي يرتدين حمالات الصدر لأكثر من 12 ساعة يوميا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 مرة مقارنة بالنساء اللائي لا يرتدين حمالات الصدر على الإطلاق. فقد صُممت حمالة الصدر لدعم وحماية الغدد الثدية وليست ضرورية في الليل.

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    4. إبعاد هاتفك عن السرير

     يستعمل الكثير من الناس الهاتف في السرير قبل النوم،  وغالبا ما ينامون وهو في أيديهم أو تحت وسائدهم، وهي عادة سيئة غير صحية، مضرة كثيرا بالجسم.

    5. إزالة الماكياج قبل النوم

    لا تحب العديد من النساء إزالة مكياجهن قبل الذهاب إلى الفراش، ببساطة بسبب التعب أو الكسل. وتجدر الإشارة إلى أن بقايا المكياج على الوجه تسد المسام، وكذلك تتداخل مع إفراز الدهون والتنفس الخلوي الطبيعي للبشرة، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب وأضرار أخرى لبشرة الوجه. وبالتالي، قبل الذهاب إلى الفراش، تحتاجين إلى إزالة مكياجك وغسل وجهك، مما يحفز خلايا الوجه ويساعدك على النوم.

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    6. تجفيف الشعر قبل الذهاب إلى الفراش

    وفقًا للنظرية الطبية الغربية، يمكن أن يسبب النوم بشعر مبلل الدوخة والغثيان. ومع ذلك، كثير من الناس معتادون على غسل شعرهم قبل النوم. فإذا لم تجفف شعرك جيدا وتذهب إلى الفراش، فإن خطر زيادة الإصابة بالزكام (خاصة في درجات الحرارة المنخفضة خلال موسم الشتاء) يصبح أكثر.

    ووفقا لأطباء الطب الصيني التقليدي، فإن النوم بشعر مبلل يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والزكام. لذلك، فإذا قمت بغسل شعرك بالماء الساخن قبل الذهاب إلى الفراش ولم تقم بتجفيفه بشكل صحيح، فإن الشعيرات الدموية المتوسعة ستتعرض للبيئة الخارجية. وسيؤدي ذلك إلى تبريد طاقة اليانغ وخفض درجة حرارة الجسم تدريجيا. نتيجة لذلك، سيكون هناك تضيق انعكاسي في الشعيرات الدموية في الشعب الهوائية العليا، وانخفاض في تدفق الدم وانخفاض في وظيفة حماية الشعب الهوائية.

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    عمر, نصائح طبية, النوم
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