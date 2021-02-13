علماء يكشفون السمات المميزة للأشخاص شديدي العدوى لفيروس كورونا

وبحسب مجلة "ميديكال إكسبريس" العلمية، يصبح بعض الأشخاص المصابين بعدوى الفيروس التاجي ناشرين أكثر من غيرهم لفيروس كورونا.

وقام العلماء بتحليل العينات البيولوجية للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وجدوا أن المرضى يصدرون كميات مختلفة من جزيئات الهباء الجوي التي تحتوي على فيروس كورونا، وهذا الاختلاف في حجم الجزيئات المنبعثة، يتأثر بثلاثة عوامل وهي العمر، الوزن، ومرحلة المرض.

وبحسب نتائح الدراسة المرضى الأكبر سنًا الذين يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر نقلا للمرض، من جانب آخر تزداد كمية الهباء الجوي التي تحتوي على الفيروس بعد أسبوع من الإصابة بالمرض.