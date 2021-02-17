دراسة تكشف عن السبب الحقيقي وراء انقراض الديناصورات

كشفت دراسة جديدة عن السبب الحقيقي وراء انقراض الكثير من الكائنات الحية، من بينها الديناصورات، قبل 66 مليون سنة.

الدراسة التي نشرتها دورية "ساينتفك ريبورتس"، دحضت نظرية سابقة تقول إن انقراض هذه الحيوانات جاء نتيجة اصطدام كويكب ضخم بكوكب الأرض.

ورجحت الدراسة بحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية أن هذا الجسم لم يكن كويكب ضخم كما اعتُقد سابقا، بل كان جزءاً من مذنّب، مصدره أقاصي النظام الشمسي.

وأوضحت أن حجم القطعة الكبيرة (من المذنب) يقدر بنحو 7 كيلومترات، وقد اصطدمت بالأرض نتيجة انفجار مذنّب من سحابة أورت، وهي "سحابة من الحطام" تقع على مسافة بعيدة جدا من حدود النظام الشمسي.

وبحسب الدراسة نفسها، فقبل أن يصطدم المذنب جزئياً بما يعرف اليوم بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، في تشيكشولوب، اندفع نحو الشمس بفعل جاذبية كوكب المشتري، أكبر الكواكب في النظام الشمسي.

وقال أمير سراج، المعدّ الرئيسي للدراسة طالب الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد لوكالة "فرانس برس"، إن كوكب المشتري يتصرف في هذه الحالة "مثل لعبة الكرة والدبابيس" أو "الفليبر"، ويرسل المذّنبات التي توصف بـ"الطويلة المدى" إلى "مدارات تجعلها قريبة جداً من الشمس". وعند تعرُّض المذّنبات لقوة جاذبية الشمس الهائلة، "تنفجر الكبيرة منها وتتفتت إلى أكثر من 1000 شظية".

وأضاف أن هذه الشظايا "يحتمل أن تكون كبيرة بما يكفي للتسبب في حدث كذلك الذي أدى إلى إفناء الديناصورات".

هذه النتائج توصل إليها أمير وزميله في إعداد الدراسة "آفي لوب" بعد محاكاة الجاذبية باستخدام البيانات المتاحة عن سحابة أورت وحركة الكواكب.