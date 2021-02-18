مسبار ناسا يهبط بنجاح على المريخ وفرحة عارمة في مقر مختبر الدفع.. فيديو

وقال قائد العمليات، سواتي موهان، إنه "تم تأكيد هبوط المسبار"، وهو الإعلان الذي واكبه هتافات في مقر مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
TOUCHDOWN: NASA’s Perseverance rover successfully lands on the surface of Mars.— ABC News (@ABC) February 18, 2021
Presented by @AdobeDocCloud.https://t.co/IOTdcyTAe9 #CountdowntoMars pic.twitter.com/NkTJ6AJWRu
وغرد مدير "ناسا" المساعد، توماس زورورشن، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن تلك المناسبة بكلمة "رائع!!"، وذلك أثناء نشره أول صورة بالأبيض والأسود لمسبار "بيرسيفرانس" من حفرة جيزيرو الواقعة في نصف الكرة الشمالي للمريخ.
WOW!! https://t.co/bmd1w1oZXG— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) February 18, 2021
وتعتبر العربة الجوالة "بيرسيفرانس" هي الخامسة فقط على الإطلاق التي تضع عجلاتها على المريخ، وتم إنجاز هذا المشروع لأول مرة في عام 1997 وكانت كل العربات أمريكية حتى الآن.
وتقوم مهمة العربة الجديدة وعلى مدى سنوات في البحث عن البصمات الحيوية للميكروبات، التي ربما كانت موجودة هناك منذ مليارات السنين على المريخ، وقتما كانت الظروف أكثر دفئا ورطوبة مما هي عليه في الوقت الحالي.
ومع بداية موسم الصيف، ستحاول العربة جمع 30 عينة من الصخور والتربة في أنابيب مختومة، ليتم إرسالها في النهاية إلى الأرض في وقت ما في عام 2030 من أجل تحليلها في المختبر.
وتقول عالمة الجيولوجيا في "ناسا"، كاتي ستاك مورغان: "إن مسألة ما إذا كانت هناك حياة خارج الأرض هي واحدة من أكثر الأسئلة الأساسية والأساسية التي يمكننا طرحها".
وتابعت: "إن قدرتنا على طرح هذا السؤال وتطوير الاستقصاءات العلمية والتكنولوجيا للإجابة عليه هو أحد الأشياء التي تجعلنا كبشر صنف فريد من نوعه".
يشار إلى أن وكالة "ناسا" تسعى أيضا إلى إجراء العديد من التجارب اللافتة للنظر على المريخ، بما في ذلك محاولة القيام بأول رحلة طيران تعمل بالطاقة على كوكب آخر، باستخدام طائرة هليكوبتر صغيرة بدون طيار تسمى "إنجنيويتي"، والتي سيتعين عليها التحليق فوق غلاف جوي تبلغ كثافته 1٪ فقط من كثافة الأرض.
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