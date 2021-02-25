4 تغييرات سرية وراء إطلاق سامسونغ هواتف "غلاكسي إس 21" بسعر أرخص

أطلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري، سلسلة هواتف "غلاكسي إس 21"، والتي حملت في طياتها مفاجآت كبرى.

ولعل أبرز تلك المفاجآت، بحسب ما نشره موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، هو أن سعره أرخص من كافة النسخ والإصدارات السابقة لهواتف "سامسونغ" مثل "غلاكسي إس 20"، التي صدرت العام الماضي 2020.

وأطلقت سامسونغ هاتفها "غلاكسي إس 21" بسعر 800 دولار، فيما جاء هاتف "غلاكسي إس 21 بلس" بسعر ألف دولار، وهاتف "غلاكسي إس 21 ألترا" بسعر 1200 دولار أمريكي، وهو ما يشكل تخفيضا في سعر الهاتف بنحو 200 دولار تقريبا.

وأرجع الموقع التقني هذا الأمر إلى أنه كان قرارا من سامسونغ، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تجتاح العالم حاليا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وللتعامل مع ظاهرة قلة المبيعات التي اجتاحت معظم الهواتف حول العالم.

ولكن كيف تمكنت سامسونغ من طرح تلك الهواتف بسعر أرخص، مع الالتزام بتوفر إمكانيات متميزة في هواتف "غلاكسي إس 21"؟

وأوضح التقرير أن سامسونغ أجرت 4 تغييرات سرية في هواتف "غلاكسي إس 21" من أجل أن تتمكن من طرحه بسعر أرخص.

وجاءت تلك التغييرات الأربعة السرية على النحو الآتي:

1- الشاحن والسماعات:

لجأت الشركة الكورية الجنوبية إلى حيلة إزالة الشاحن والسماعات من علبة هواتف "غلاكسي إي 21"، بحيث يضطر المستخدم إلى شرائها منفردة فيما بعد، ويعوض تخفيض السعر، الذي سبق وتم بيع الهاتف به.

وقلدت سامسونغ في هذا الأمر منافستها "آبل" في طرحها هاتف "آيفون 12" من دون شاحن أو سماعات، وتقبل المستخدمين الأمر، وعدم تأثر مبيعات الهاتف بهذا الأمر.

2- دقة الشاشة وذاكرة الوصول العشوائي:

أما التغيير السري الثاني، فكان عبارة عن تقليل دقة الشاشة وسعة الوصول العشوائي في هواتف "غلاكسي إس 21"، بمقدار النصف تقريبا عن النسخة السابقة "غلاكسي إس 20".

وقدمت سامسونغ هواتفها الجديدة بدقة 2400×1080 بيكسل، بمعدل تحديث قدره 120 هرتزا تقريبا، فيما كانت النسخ السابقة من هاتف "غلاكسي إس 20" بمعدل دقة 3200×1440 بيكسل.

كما تم تقليل سعة ذاكرة الوصول العشوائي "رام" في هواتف "غلاكسي إس 21" بحيث تكون 8 غيغابايت، فيما كانت هواتف "غلاكسي إس 20" بسعة 12 غيغابايت.

3- منفذ بطاقة "مايكرو إس دي":

تخلت سامسونغ في هواتفها الجديدة عن منفذ بطاقات "مايكرو إس دي"، التي يمكن من خلالها زيادة سعة التخزين الداخلية.

4- تصميم الهواتف:

اتسمت هواتف "غلاكسي إس 21" بتصميم بسيط غير متكلف، وتخلت عن الخلفيات من الزجاج أو السيراميك، مثلما أتت في هواتف "غلاكسي إس 20"، واستخدمت بدلا منها مادة البولي كربونات البلاستيكية الشبيهة بالزجاج، المقاوم للخدوش والصدمات.