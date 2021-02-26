الصحة العالمية تكشف مدى خطورة تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، مدى خطورة تفشي سلالة (إتش5 إن8) من إنفلونزا الطيور بين البشر.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة (روسبوتريباندزور) للرقابة على صحة المستهلك إن السلطات الروسية، رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا (إتش5 إن8) انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر.

وأوضحت بوبوفا أن روسيا قامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر، بحسب "رويترز".

وبحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، فقد جرى رصد إصابة سبعة أشخاص في روسيا بالفيروس.

ولكن لم تظهر على أي من السبعة أعراض في أعقاب انتشار الفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وذكرت بوبوفا أن نفوق ما يزيد عن 100 ألف من بين الطيور في المزرعة والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر/ كانون الأول كان السبب وراء بدء تحقيق بشأن السلالة الجديدة.