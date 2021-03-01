الأدوية التي يجب أن تحملها معك

يمكن لنوبة المرض المزمن أو الصداع أن تصيب الشخص في أي وقت. تحدثت تاتيانا رومانينكو، الطبيبة المعالجة، لوكالة "سبوتنيك"، عن الأدوية التي يجب أن يحملها كل شخص عند مغادرته المنزل.

قالت الطبيبة، أولا وقبل طل شيء، يجب أن يكون معك أدوية للحالات الطارئة إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة.

وأضافت: "يجب أن تكون لديك وسيلة لخفض ضغط الدم إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب - سيكون من الجيد أن يكون في الحقيبة النتروجليسرين. يجب أن يكون معك مناديل أو مطهرات كحولية عندما لا تستطيع غسل يديك".

كل شيء آخر، في رأيها، فردي بحت. حسب رأي الطبيبة ليس من الضروري أخذ أدوية الصداع معك دائما.

وأوضحت رومانينكو: "أعتقد أنك لست بحاجة إلى حمل المسكنات معك، لأن كل صداع له سبب وجيه، والصداع ليس حالة عاجلة تتطلب تدخلاً عاجلاً. يمكنك العودة إلى المنزل وتناولها".

إلا أن هناك استثناء حسب رأيها: إذا كان الشخص يعاني من الصداع النصفي، فينبغي أن يكون معه أدوية مضادة للصداع النصفي، لأنه كلما أسرع في إيقاف النوبة كان ذلك أكثر فاعلية.

تنصح الطبيبة بعدم حمل الحبوب بدون تغليف. لأن ذلك يؤدي إلى عدم معرفة تاريخ انتهاء الصلاحية.

"يمكن وضع حبة أو اثنتين بسهولة في الجيب أو الحقيبة. ولكن هذا هو الخطر: يمكننا وضع حبة في جيبنا ونسىيانها. قد نحتاج إليها في غضون عام، قد ينتهي تاريخ صلاحيتها أو يتم تخزينها بشكل غير صحيح".

تظهر نفس المشكلة إذا كنت في العمل ولم يكن لديك الدواء اللازم معك - تلجأ إلى زملائك وقد يعرضون عليك حبة غير مغلفة. في هذه الحالة، يجب أن تتأكد من أن هذا الدواء لم تنته صلاحيته وأن هذا هو بالضبط الدواء الذي تحتاجه، لأنه بدون تغليف، لا يمكن استبعاد الخطأ.