علماء يكتشفون تسلسلا جينيا يمكنه علاج مختلف الأمراض

نشرت صحف عالمية تقريرا حول مشروع تسلسل الجينوم البشري، الذي انطلق عام 2001، والذي توصل إلى 64 جينوما بشريا، يمكنها أن تعكس التنوع الجيني بشكل أفضل.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هذا المشروع المستمر منذ 20 عاما حقق قفزة كبيرة إلى الأمام، لدراسة التغييرات الجينية الصغيرة، التي يمكن أن تظهر الاكتشافات الهيكلية الأوسع من شخص لآخر.

وأظهر المشروع حتى الآن وجود 25 مجموعة بشرية مختلفة لا تشترك في المادة الأصلية للجينومات، والتي تسلط الضوء على الاختلافات لبنية الجينات ما قد يكون إشارة كبيرة إلى احتمالية إصابة كل شخص بنوع معين من الأمراض بصورة أكبر من الشخص الآخر.

وتقدم تلك النتائج فهم أعمق للاستعداد الوراثي للإصابة بالأمراض والحالات الصحية الأخرى، وإمكانية تأثيرها بشكل غير متناسب مع مجموعات معينة من البشر، ما يمكن أن يقدم للخبراء علاجات أكثر فعالية تخدم جميع البشر.