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    خلية سرطانية في جسم الإنسان

    النصائح الأربع التي تمنع إصابتك بسرطان القولون

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    كان ينظر دوما إلى سرطان القولون والمستقيم أنه عادة مرض لا يصيب الشباب، لكنه مؤخرا بات خطرا محدقا بكل الفئات العمرية، ما استوجب اتباع خطوات عديدة للوقاية منه.

    ونشرت مؤسسة "كليفلاند كلينك" الصحية المتخصصة، عددا من النصائح لمنع إصابة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 49 عاما بسرطان القولون والمستقيم.

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    ولا توجد حتى الآن تفسيرات علمية متخصصة تفسر زيادة نسب إصابة الفئات الأصغر سنا بسرطان القولون والمستقيم.

    لكن ما لاحظه فقط الخبراء هو ارتفاع معدلات السمنة والاتجاهات الغذائية غير الصحية لدى معظم المصابين بسرطان القولون والمستقيم.

    وجاءت أبرز الوصايا الأربع الرئيسية التي يمكنها أن تمنع إصابتك بسرطان القولون والمستقيم، على النحو التالي:

    1- لا تتجاهل نزيف المستقيم:

    يتجاهل معظم الشباب تلك الأعراض في البداية، لأنهم يظنون أنهم أصغر من أن يصابوا بسرطان القولون والمستقيم، علاوة على أن عددا كبيرا منهم يشخص ذلك النزيف بصورة خاطئة في البداية، ما يفاقم حالاتهم فيما بعد.

    لذلك ينصح الخبراء أنه عند إصابة أي شخص بتغيرات في الأمعاء المصحوبة بالنزيف في المستقيم، ينبغي أن تقوم بزيارة طبيبك على الفور.

    2- التاريخ العائلي:

    في كثير من الأحيان، لا تظهر أي أعراض على الأشخاص في المراحل المبكرة من سرطان القولون والمستقيم، حيث يكون العلاج أسهل.

    هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان تحديد أولئك الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، لذلك ينصح الخبراء بإجراء فحص مبكر للبالغين الأصغر سنًا المعرضين لخطر كبير، ولمعرفة التاريخ العائلي لك وما إذا كان أحد من أفراد عائلتك مصابا بسرطان القولون والمستقيم.

    3- لا تخف من التحدث إلى طبيبك

    تعامل مع صحتك على محمل الجد، حتى لو كنت في العشرينات من العمر، عندما تشعر أنه لا يمكن أن يحدث شيء على ما يرام.

    ويتضمن ذلك تطوير علاقة جيدة مع طبيب رعاية أولية، ويمكنك مناقشة أي أعراض غير عادية معه، وكذلك معرفة الوقت المناسب الذي يمكنك فيه فحص احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

    وتوصي معظم الجمعيات المهنية وفرق العمل في الولايات المتحدة بأن يبدأ الناس في إجراء تنظير القولون في سن الخمسين.

    وخفضت جمعية السرطان الأمريكية مؤخرًا سن البدء الموصى به إلى 45 عامًا، ولكن هذا مثير للجدل بين خبراء سرطان القولون، الذين يطالبون بأن يكون السن أبكر بصورة كبيرة.

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    وتتحدد معظم الإجراءات الخاصة بالفحص عن طريق عملية تسمى "التنظير السيني المرن"، هو وسيلة أقل تكلفة وأكثر توغلًا للفحص، ويمكن استخدامه للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، نظرًا لأن معظم سرطانات القولون الموجودة لدى الشباب تقع في المستقيم أو القولون السيني، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام المنظار السيني.

    ويقول الخبراء إنه من المهم أيضًا ملاحظة أن هناك فرقًا بين الفحص الروتيني لتنظير القولون للأشخاص، الذين لا يعانون من أي أعراض وبين تنظير القولون التشخيصي لتقييم الأعراض، فقد يكون الأشخاص الذين يعانون من الأعراض مناسبين لتنظير القولون التشخيصي في أي عمر.

    كما أن هناك وسائل فحص أخرى، مثل اختبارات الحمض النووي العالية الحساسية القائمة على البراز لسرطان القولون والمستقيم، والتي أصبحت أكثر فعالية وستُستخدم بشكل متزايد في المستقبل.

    4- تناول طعامًا صحيًا ومارس الرياضة وتوقف عن التدخين:

    تساعد الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، في الحفاظ على صحة القولون.

    ولا يزال يتعين على الخبراء تعلم الكثير حول كيفية تأثير نمط الحياة والطعام غير الصحي على مخاطر القولون والمستقيم.

    ولكنه ينصح الشباب بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة بشكل مفرط، حتى لا ترفع فرص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم.

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