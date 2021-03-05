لماذا تشكل فاكهة الكاكا "البرسيمون" خطرا على الصحة

أعلن نيكيتا خارلوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، لقناة "زفيزدا" أن تناول الكثير من الكاكا (البرسيمون)، أو ما يعرف بالخرما، يهدد الجسم.

وفقًا للأخصائي، نظرًا للخصائص القابضة للفاكهة، فمن المرجح نسبيًا أن يؤدي تناولها المفرط إلى تكوين البازهرات النباتية.

قال الطبيب: "البازهرات النباتية (الاضطرابات الهضمية)، أو مجرد البازهرات، هي تشكيل لا يتم هضمه، ويبقى في الأمعاء ويسبب انسدادًا حادًا فيها".

وأشار خارلوف إلى أن خطر مثل هذه التكوينات ينشأ مع وجود كمية كبيرة من المنتجات النباتية في النظام الغذائي. ويرجع ذلك إلى تأثير الألياف غير القابلة للهضم، التي لا يمتصها الجسم، ولكنها تمر عبر الأمعاء.

وأضاف: "يمكن هضمها فقط في الأمعاء الغليظة، حيث لدينا ميكروبات تتعامل مع هذا ... إذا كان لدى الشخص تمعج منخفض وبطء، وهذا ما نراه بشكل رئيسي لدى كبار السن، أو لدى أولئك الذين يتأثرون بأعراض القولون العصبي مع الإمساك السائد، أي طعام نباتي، من حيث المبدأ، يمكن أن يكون مصدرًا لهذه البازهرات لديهم".

وأشار خارلوف إلى أن تشكل البازهرات النباتية بشكل عام ظاهرة نادرة. غالبًا ما يتم ملاحظتها عند كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70-80 عامًا ولدى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة. يتم علاج هذا المرض بشكل رئيسي عن طريق الجراحة.