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    سرطان الجلد

    بعد الرئتين...الكشف عن تأثير فيروس كورونا على جسم البالغين

    © AFP 2021 / JOE RAEDLE
    علوم
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    كشفت وزارة الصحة الروسية عن التغيرات، التي يتركها فيروس طورونا المستجد عند الأشخاص البالغين.

    موسكو- سبوتنيك. وأكدت نائبة وزير وزير الصحة، تاتيانا سيمينوفا، على أهمية إعادة التأهيل بعد الشفاء من كورونا، مشيرة إلى أن التغييرات اللاحقة للجلد لدى البالغين تؤثر على جميع الأنظمة والأعضاء بدرجة أو بأخرى.

    وقال سيمينوفا في مؤتمر لأطباء الأطفال، اليوم الجمعة: "تحدثنا اليوم عن الأهمية الكبيرة جدًا لفترة إعادة التأهيل. وهي اليوم مشكلة ومهمة أساسية بالنسبة لنا...إنه متعدد التخصصات، بالنسبة لأطباء الأطفال، ربما تكون بعض المظاهر لدى الأطفال أقل قليلاً مقارنة مع عند البالغين.. تتأثر جميع الأعضاء والأنظمة في التغيرات اللاحقة للجلد بدرجة أو بأخرى، اعتمادا على الأمراض المزمنة، والحالة المرضية في البداية".

    وأشارت إلى أنه من المرجح أن يتحول الفيروس التاجي إلى عدوى موسمية في المستقبل، ويمكن ببساطة التحكم فيه.

    كيف يؤثر فيروس كورونا على البشرة والشعر

    كشف طبيب مصري عن العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد وظهور بعض التأثيرات على البشرة والشعر.

    وقال هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن هناك بعض الأعراض الجانبية المتعلقة بالجلد والشعر ظهرت على المتعافين من الفيروس، خلال السنة الماضية.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية ""DMC المصرية، "ظهر خلال السنة الماضية عدد من الأعراض الجانبية المتعلقة بالجلد على المتعافين من الفيروس، وكانت ظاهرة تساقط الشعر في مقدمة هذه الآثار الجانبية... كما أُصيب عدد كبير منهم بجفاف الجلد المصحوب بالحكة في اليدين والقدمين وجفن العين".

    وتابع، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم": "السبب في ظهور هذه الأعراض هو أن المُصاب بالفيروس يتناول أدوية مختلفة كما يصحُب الإصابة بكورونا نوع من الأنيميا ونقص الحديد، مما يقلل من كمية الدم التي تغذي البشرة بما فيها من معادن وفيتامينات، مما يسبب جفاف الجلد".

    وأضاف: "أما سقوط الشعر فيعود إلى الحالة النفسية السيئة التي قد تصيب مريض كورونا إلى جانب الأسباب العضوية، حيث يظل الكثيرون منهم مصابين بالقلق والتوتر والضغط العصبي حتى بعد التعافي خوفًا من حدوث مضاعفات ما بعد التعافي بسبب ما يتم نشره على السوشيال ميديا".

    ونصح الناظر المتعافين من فيروس كورونا بـ"تناول كبسولة الفيتامينات المتعددة يوميًا بعد تناول وجبة الغداء، وشرب ما لا يقل عن 3 لتر من المياه يوميًا، وتناول ملعقة من العسل الأبيض يوميًا في الصباح، مع الأخذ في الاعتبار متابعة مستوى السكر في الدم إذا كان المتعافي مريض سكر".

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    الكلمات الدلالية:
    تأثير, تغييرات, فيروس كورونا, وزارة الصحة
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