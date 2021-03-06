طبيب يخبر عن فترة انتقال العدوى من الأطفال المصابين بكوفيد-19

أعلن طبيب الأمراض المعدية يفغيني تيماكوف لوكالة "سبوتنيك" ، أن الأطفال المصابين بـ COVID-19 يصبحون غير معديين بعد 10 أيام، في حين أن مدة بقاء الفيروس لديهم يمكن أن تصل إلى شهر.

وقال تيماكوف: "يبقى الفيروس عند معظم الأطفال لمدة تصل إلى شهر واحد. وعادة ما يصبح الأطفال بعد 10 أيام غير معديين. أي أن وجود الفيروس لا يعني أن الشخص معدي".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يبقى في البراز لفترة طويلة إلى حد ما، لكن لا ينتقل إلى أشخاص أخرين.