اكتشاف كوكب بنفس خصائص الأرض قد يحمل حياة... صورة

كشفت دراسة حديثة، عن كوكب جديد يبعد عن الأرض بنحو 26 سنة ضوئیة، ويحمل خصائص تشبه إلى حد بعيد كوكبنا ما يعني إمكانیة وجود حیاة به.

ونقل موقع "سبيس" دراسة ذكرت أن ھذا الكوكب الخارجي الذي أطلق علیه اسم "غلیس 486 ب" له غلاف جوي مثل كوكب الأرض.

ويعد كوكب "غلیس 486 ب" ثالث أقرب كوكب خارجي عابر بین الكواكب الخارجیة التي يعرفھا العلماء، كما أنه أكبر بنحو 1.3 مرة من كوكب الأرض، وأثقل منه بمقدار 2.8 مرة.

ScienceMagazine: Researchers have discovered Gliese 486 b, the third-closest transiting exoplanet known—and the closest that transits a red dwarf star with measured mass. They say this makes it an ideal candidate to search for an atmosphere and study its… pic.twitter.com/IYR0atGy88 — VirginSlayerIncelius (@VIncelius) March 5, 2021

ويتمیز الكوكب المكتشف حديثاً بأنه شديد السطوع وقريب جدا من النجم الذي يتبعه حيث يتم دورة حول نجمه مرة كل يوم ونصف تقريبا من أيام الأرض، الأمر الذي يجعله شديد الحرارة بحیث يصل معدل الحرارة به إلى 430 درجة مئوية على الأقل.

ويرجح العلماء أن يكون لبقیة الكواكب البعیدة عن ھذا النجم وتحمل نفس خصائص الكوكب المكتشف، غلافا جويا وصالحة للحیاة، في ظل انخفاض نسبة احتمالات وجود حیاة على كوكب "غلیس 486 ب" بسبب درجة الحرارة داخله.