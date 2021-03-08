"وان بلس" تستعد لطرح كاميرات استثنائية خلال الأيام المقبلة

تستعد هواتف "وان بلس" لمفاجأة مستخدميها بطرح كاميرا استثنائية في هواتفها الأحدث خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هواتف "وان بلس 9" ستعرض لأول مرة كاميرات "هاسلبليد توند" يوم 23 مارس/آذار الجاري.

وتعتبر كاميرا "هاسيل بليد" السويدية هي الأعرق في العالم، والتي يبلغ عمرها 180 عاما.

وقال بيتي لو، الرئيس التنفيذي لشركة "وان بلس" ستضيف كاميرا هاسيل بليد لهواتف "وان بلس" الكثير من الجمال والثراء لتقنيات التصوير الفوتوغرافي التقليدي، وستكون قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرتنا على تقديم كاميرا متميزة ورائدة.

وستمكن تلك الكاميرات من إمكانية تقديم تسجيل مقاطع فيديو عبر هواتف "وان بلس 9" بتقنية فائقة الدقة والجودة.