كيف تؤدي أمراض الأسنان إلى السرطان

وتحدث عن وجود دراسات تؤكد العلاقة الوثيقة بين السرطان والبكتيريا التي تعيش في تجويف الفم. تتكاثر هذه الكائنات الدقيقة بنشاط أثناء التهاب اللثة وأمراض الأسنان واللثة الأخرى. يزيد هذا العامل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وقال على قناة "روسيا 1" أولئك الذين يصابون باستمرار بالتهاب ونزيف اللثة والألم هم أشخاص معرضون بشكل أكبر للإصابة بالسرطان وكذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وأضاف مياسنيكوف أنه عندما يعتني الشخص بتجويف الفم، فإنه يهتم بشيء مهم يؤثر على الصحة العامة.