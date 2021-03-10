منها النسيان والاكتئاب... 7 علامات تنذر بالإصابة بالخرف

حذر الأطباء من بعض العلامات التحذيرية، التي تنذر بالإصابة بمرض الخرف العقلي.

وقال الأطباء إن الخرف هو التدهور المعرفي، الذي يصيب الأشخاص نتيجة حدوث ضرر بالخلايا العصبية فى الدماغ، ويزداد خطر الإصابة بالخرف بمجرد أن يزيد عمر الشخص عن 65 عامًا، بحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وكشف العلماء أن الإحصائيات بينت أن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الدماغ، وهناك أكثر من 850 ألف شخص مصاب بالخرف في بريطانيا ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من مليون بحلول عام 2025.

وحذر الخبراء من بعض العلامات التي تنذر باحتمالية الإصابة بالخرف، منها:

1- عندما يجد الشخص أن الأماكن التي كانت مألوفة له، أصبحت غير مألوفة.

2- النسيان.

3- المعاناة من صعوبات عند معالجة المعلومات.

4- انخفاض مستويات التركيز.

5- عدم الراحة والاستمرار في الحركة عن الجلوس ساكنًا.

6- الابتعاد عن ممارسة الهوايات التي كان يمارسها الشخص من قبل.

7- مشاكل في مهارات الاتصال من خلال تكرار الكلام وعدم استخدام الكلمات الصحيحة.