مأكولات تكافح الاكتئاب الموسمي

يمكن أن يتفوق الإجهاد على الشخص عند تغير الفصول، لذلك عدد العلماء في المعاهد الوطنية للصحة العديد من المنتجات التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.

كتب موقع "دكتور بيتر": "إذا كنت لا تستطيع محاربة الكآبة بمساعدة الشمس والراحة والأدوية، يمكنك تجربة نظام غذائي. على سبيل المثال، سمك السلمون والسلمون المرقط والأسماك الأخرى الغنية بأوميغا 3 وفيتامين د. لأنه تحت الضغط والإجهاد، يبدأ الكثير من الناس في تناول الأطعمة غير الصحية. من أجل منع التقلبات في مستويات السكر في الدم، يوصى بإدخال التوت الطازج في النظام الغذائي بدلا من الحلويات".

ويمكن أن يساعد خبز الحبوب الكاملة مع الدجاج أو الحمص أو الجبن في الحفاظ على مزاج جيد. ويمكن تحسين المزاج بسهولة بالشاي والبروتينات الحيوانية. فيتامينات المجموعة ب مفيدة لوظائف المخ، فهي موجودة في الخضار الورقية الخضراء. ويمكن أن يحدث الاكتئاب بسبب نقص الزنك في الجسم. وتوجد هذه المادة في لحم السلطعون والمحار ولحم البقر المشوي وجراد البحر. كما تشمل الأطعمة التي يمكن أن تحارب الكآبة في غير موسمها المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة والبقوليات.