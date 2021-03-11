"أبل" ترفض محاولة تطبيق ترامب المفضل العودة إلى متجرها

وأوضح التقرير المنشور، عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" رفضت كافة المحاولات الأخيرة، منذ حظر تطبيق "بارلر" بعد اقتحام الكونغرس الأمريكي، للعودة إلى متجر "آب ستور" وهواتف "آيفون".

وأرجعت الشركة الأمريكية قراراها إلى أن التطبيق يتضمن "محتوى مرفوضا للغاية".

ويعد تطبيق "بارلر" هو المفضل حاليا لترامب وأنصاره، وانتشرت حوله انتقادات واسعة منذ اقتحام الكونغرس الأمريكي بشأن دوره في تنظيم عمليات الشغب.

ولفتت "أبل" إلى أن تطبيق "بارلر" يتضمن محتوى "مرفوضا" مثل الشعارات "النازية"، وينطوي على "عنصرية".