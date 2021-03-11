"أوبو" تطلق أول هاتف ذكي مزود بكاميرا "ميكروسكوبية"

ويمكن لكاميرا هاتف "أوبو" الجديد "فايند إكس 3 برو" أن تلتقط صورا فائقة الدقة عند التقريب حتى 30 ضعفا، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وأكد ذلك الإطلاق، الإعلان التشويقي، الذي أطلقته "أوبو" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تركيزها على إطلاق هواتف مزودة بمعالجات فائقة السرعة وكاميرات استثنائية.

وأطلقت "أوبو" هاتفها الجديد "فايند إكس 3 برو" بمعالج "سنابدراغون 888" فائق السرعة.

وتحتوي الكاميرا الرئيسية الخاصة بالهاتف على عدسات فائقة الاتساع، وكاميرا نادرة "ميكروسكوبية".

وتدعم الكاميرا ألوان "10 بت" عبر الكاميرا الأساسية الخاصة بها، شاشة عرض لاستنساخ ألوان أكثر دقة من كثير من الهواتف الحديثة مثل "آيفون 12 برو".

ويأتي هاتف "أوبو" الجديد بشاشة من نوع "إل تي بي أو أموليد" المنحنية بقياس 6.7 بوصة بدقة "كواد إتش دي" بمعدل "3216×1440" بيكسل، بمعدل تحديث متغير 120 هرتز.

Oppo Find X3 Pro camera test and unboxing: a step above the rest https://t.co/auJOXaP3f8 pic.twitter.com/EULkYoDDbP — Phandroid (@Phandroid) March 11, 2021

​كما يأتي الهاتف بتقنيات مقاومة للماء والغبار أيضا، وبقارئ بصمة أصابع مدمج في الشاشة.

واستنسخت "أوبو" تصميم الكاميرا من هواتف "آيفون" الحديثة، حيث تم صفهم على شكل 4 كاميرات خلفية 3 منها بنفس طريقة هواتف "آيفون".

ويمكن لكاميرات "أوبو" التقاط صور مجهرية "نادرة" غير موجودة في أي هواتف ذكية أخرى.