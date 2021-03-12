ثغرة أمنية خطيرة في حواسب "آبل ماك" تسمح بتتبع نشاط المستخدم على الإنترنت

تمكن باحثون من العثور على ثغرة أمنية خطيرة، تتيح للقراصنة اختراق أجهزة حواسب "ماك"، التي تعمل بشريحة "M1" التي تم طرحها مؤخرا، من خلال المتصفح.

وأوضح باحثو الأمن السيبراني في جامعة "كورنيل"، في تقرير منشور على الموقع الرسمي للجامعة، أن أجهزة حواسب "آبل" الجديدة عرضة للهجمات حتى لو تم تعطيل "جافا سكريبت" في المتصفح.

تسمح هذه الثغرة الأمنية للمتسللين برؤية نشاط المستخدم على الويب باستخدام تابع "Function" في تسلسل حزم البيانات، وبذلك لا يمكن تجاوز "جافا سكريبت" فحسب، بل يمكن أيضا تجاوز تقنيات الخصوصية مثل VPN وTOR.

واختبر الباحثون منصات "Intel Core" و"AMD Ryzen" و"Samsung Exynos" و"Apple M1"، واتضح لهم أن جميع المعالجات معرضة بشكل أو بآخر لمثل هذا الاختراق، ولكن بالأخص شرائح "Apple M1" و"Samsung Exynos".

وفي وقت سابق، اكتشف باحثو "Red Canary" أن عشرات الآلاف من أجهزة "ماك" حول العالم مصابة بفيروس "Silver Sparrow". والذي لا يمثل حتى الآن سوى خطر محتمل، لأنه في وضع السكون ولا يتبادل البيانات إلا مع خوادم التحكم الخاصة بالمخترقين.

وTOR هو أداة مصممة لجعل المستخدم مجهول الهوية عبر الإنترنت، ولا تستخدم تقنية VPN وبالتالي لا تقوم بتشفير البيانات. اسم TOR هو اختصار لـ"The Onion Router"، وهو متصفح متخصص يرسل بيانات المستخدم عبر عدة خوادم مجهولة.

وتسمح VPN، أو الشبكة الافتراضية الخاصة، بإنشاء اتصال آمن بشبكة أخرى عبر الإنترنت. يمكن استخدام شبكات VPN للوصول إلى مواقع الويب المقيدة بالمنطقة، وحماية نشاط التصفح الخاص بك من أعين المتطفلين على شبكة Wi-Fi العامة، وغيرها.