تسجيل
18:25 GMT13 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    التعب والإرهاق

    7 عادات تستنزف طاقة جسمك وتهدده بالجفاف

    © CC0 / Engin_Akyurt
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1048353214_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_b85b596936abfa499cbd95b4c634206a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202103131048353288-7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%83-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81/

    عاداتك اليومية و نظامك الغذائي هي المؤشرات التي تحدد صحتك البدنية، فلعلك تساءلت عن السبب وراء شعورك المستمر بالتعب أو الإحساس بأنك منهك طوال الوقت وغير مرتاح؟

    يتعرض الجسم في بعض الحالات إلى فقدان نسبة كبيرة من السوائل، وكذلك الأملاح، وهو ما يهدد بالتعرض للجفاف الذي يسبب فقدان توازن الجسم، وهناك عوامل كثيرة تسبب التعرض للجفاف، لعل أبرزها اتباع بعض العادات غير الصحية، التي تزيد الأمر سوءا وتستنزف طاقة الجسم.

    قام مجموعة من خبراء التغذية الصحية بتقديم 7 عادات شائعة تستهلك طاقة الجسم وتستنزفه وتؤدي إلى الجفاف، وفقا لما نقله موقع "livestrong" الطبي.

    1. شرب الكثير من الكافيين: على الرغم من أنك قد تعتمد على فنجان القهوة الصباحي الخاص بك للحصول على طاقة قوية، إلا أن الإكثار من القهوة يمكن أن يكون أيضا المسؤول عن الشعور بالتعب والإنهاك.

    الوقاية من مرض السكري
    Youtub/cnr
    أهم وأخطر المشكلات الناتجة عن تناول السكريات

    فالكافيين يزيد من مركب الإجهاد للكورتيزول، ويمكن أن يجعلك الكثير منه تشعر بالنشاط في البداية، ولكن بعد ذلك يستنزف طاقتك بشكل كبير.

    2. قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة: الإرهاق بسبب قضاء وقت طويل أمام الشاشة أمر حقيقي، فمعظم الأشخاص يقضون وقتًا طويلاً في التحديق في الشاشة، مما قد يتسبب في إجهاد العين والصداع والتعب بشكل عام.

    3. عدم شرب كمية كافية من الماء: صدق أو لا تصدق، يمكن أن يكون الجفاف هو السبب وراء انخفاض الطاقة.

    يقول الخبير بلاتنر: "يعلم جميع الرياضيين أنه للاستمرار في الأداء بأفضل حالاتهم، يجب أن تكون أجسامهم تحتوي نسبة رطوبة جيدة، والأمر نفسه ينطبق إذا أردنا تقديم أفضل أداء لنا خلال يوم عملنا والحفاظ على النشاط والتركيز".

    4. تناول الكثير من الأطعمة المصنعة: فمعظم الأطعمة المصنعة تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة، والتي تسبب ارتفاع السكر في الدم ويمكن أن تؤدي إلى الشعور بالإرهاق الشديد، وبالتالي تسبب الضباب في الدماغ والتعب.

    كما أن جسمك بحاجة دائمة إلى الفيتامينات و المعادن والمواد الغذائية، وهذا ما تفتقره الأطعمة المصنعة.

    5. القلق والتوتر: فعندما يعاني جسمك من الإجهاد لأول مرة، يكون لديه رد فعل رجل الإطفاء، فيقوم تلقائيا بضخ الإدرينالين وإطلاق الكورتيزول والنورادرينالين في مجرى الدم.

    جوز
    © CC0
    نوع من المكسرات مثالي لخفض ضغط الدم

    ووفقا للخبير بلانتر، إن الإجهاد ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي المعروف باسم نظام "القتال أو الهروب"، فإذا كنت مرهقا، سيبدو الأمر كما لو كنت في حالة دائمة من الاستعداد للمعركة أو الجري بكامل قوتك، وهذا مرهق للجسم وعضلة القلب.

    فالأشخاص الذين يعانون من الإجهاد قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم وإرهاق العضلات والصداع، وكلما طالت مدة التوتر، كلما استنزفت طاقة الجسم.

    6. النوم غير منتظم: عندما يكون جدول نومك غير منتظم، فإن إيقاعك اليومي (المعروف أيضا باسم ساعة الجسم البيولوجية) غير قادر على منحك الإشارات الصحيحة للنوم مقابل الاستيقاظ، مما يعني أنك قد تحصل على إشارات للنعاس أثناء النهار عندما تحتاج حقًا للنوم.

    فالنوم غير المنتظم يؤثر على الحالة المزاجية، والشهية، والذاكرة، واليقظة، ومستوى الطاقة، ومستويات القلق، وجهاز المناعة لديك وحتى الرغبة الجنسية.

    7. الإفراط في ممارسة الرياضة قبل التعافي السليم: أثناء ممارسة التمارين الرياضية، إذا أفرطت في ممارسة الرياضة ولم تستغرق وقتا للتعافي التام، فأنت لا تخاطر فقط بالإصابة، ولكنك أيضا تهيئ نفسك للشعور بالإرهاق التام.

    وتشمل أعراض الإفراط في التدريب الشعور بالاكتئاب أو القلق أو الانفعال، وصعوبة النوم، ونقص الحافز والمرض في كثير من الأحيان.

    انظر أيضا:

    أغذية يمكن تناولها في الليل دون الإضرار بالجسم
    أسرع طريقة لرفع مستويات فيتامين "بي 12" في الجسم
    ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم يوميا لإنقاص الوزن وبناء العضلات؟
    الكلمات الدلالية:
    عادات صحية, الجسم, الصحة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    مشروبات لا يجب تناولها بعد سن الأربعين
    مشروبات لا يجب تناولها أبدا بعد سن الأربعين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك