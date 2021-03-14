طبيب القلب يتحدث عن أحد الأعراض غير المتوقعة للأمراض الخطيرة

حث طبيب القلب سيرغي إيفانوف، في مقابلة مع المحطة الإذاعية "موسكو تتحدث ، على مراقبة ظهور الوذمة، حيث يمكن أن تشير في كثير من الأحيان إلى تطور الأمراض الخطيرة.

وحذر الطبيب من أن "(الوذمة - لا ترتبط دائمًا بنظام القلب والأوعية الدموية فقط، بل يمكن أن تكون أمراض الكلى ومضاعفات الهرمونات وأمراض الأوعية الدموية".

وأشار إيفانوف أيضًا إلى أن تورم الساقين، الذي يتشكل في المساء، غالبًا ما يشير إلى قصور في القلب.

ونصح الطبيب بتوخي مزيد من الحذر والاهتمام بالصحة. كما حث على مراقبة مستوى ضغط الدم بانتظام وتسجيل المؤشرات في مفكرة شخصية.