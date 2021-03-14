يجب تجنبها... 4 أخطاء تسبب آلام الظهر عند ممارسة التمارين الرياضية

هناك الكثير من الأخطاء الشائعة عند ممارسة التمارين الرياضية، والتي تؤدي بدورها إلى حدوث آلام في الجسم والظهر خاصة. فإذا كنت تعاني من آلام في الظهر بعد القيام بالتمارين الرياضية اليومية، انتبه إلى هذه الأخطاء وحاول تفاديها.

بحسب ما نشره موقع "livestrong" الطبي، فقد أوصى خبراء اللياقة البدنية بطرق عدة للتخلص من تلك الآلام المزعجة، وأهم الطرق العلاجية للتخلص من آلام الظهر هي:

1- الانحناء

سواء إن انحنيت إلى الأمام أو الخلف خلال ممارسة التمارين الرياضية، فهذا تصرف خاطئ يزداد مع تمارين القوة مثل رفع الأثقال أو تمارين الضغط، لكنه في جميع الحالات يؤدي إلى آلام شديدة في الظهر، ومع مرور الوقت يؤدي إلى تقوس في العمود الفقري.

2- رفع الأثقال CC BY 2.0 / Pexels أكثر 7 حالات قد تعرضك للإصابة بجلطات الدم

يعتمد بعض الأشخاص حمل الأوزان الثقيلة، ويعتبر هذا أحد أنواع التدريبات المفيدة لبناء العضلات، لكن ليست جميع الأوزان مناسبة في نفس اللحظة خاصة في البداية، مما يمكن أن يؤلم ظهرك، وذلك بسبب أن عضلات الترايسيبس ليست قوية لتحمل الأوزان الثقيلة ويتمثل الحل في حمل أوزان مناسبة لوزنك والوقوف أمام المرآة للتأكد من الوقوف بشكل مستقيم وعدم تقوس الظهر.

3- عدم ممارسة الإحماء

إن ممارسة تمارين الإحماء، خاصة قبل أداء تمارين القوة، تساعد في الوقاية من إصابات العضلات عند أداء التمارين الرياضية، لذا يجب الانتباه والتركيز على عضلات الفخذين وأعلى الظهر وكذلك الكتفين، ويجب أن تبلغ فترة ممارسة الإحماء من 3 إلى 5 دقائق.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الجري من خلال تمارين الإحماء الديناميكية يساعد على زيادة درجة حرارة العضلات ومرونتها، مما يساعد على منع الإصابة أثناء التمرين.

4- إهمال التمارين أحادية الجانب

تعتبر التمارين أحادية الجانب، أحد أنواع الأنشطة الهامة لمهارة التوازن، مما يساعد على الوقاية من كل المشكلات العضلية المحتملة التي تحدث جراء أداء التمارين الرياضية، وأبرزها آلام الظهر.