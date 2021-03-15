"نبضة حياة"... هابل يتجسس على سديم كوكبي "غير عادي"... صور

وصفت مجلة علمية مشهدا غريبا التقط في الفضاء بـ"نبضة الحياة"، بعد أن سجل مرصد "هابل" التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية حالة نادرة جدا.

والتقط مرصد "هابل" حالة نادرة على بعد 5 آلاف سنة ضوئية في سديم "غير عادي" يطلق عليه اسم "Abell 78".

وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية المتخصصة ، فإن النجوم تنهار بعد استنفاد الوقود النووي في قلبها، حيث تساوي في هذه المرحلة ما بين 0.8 إلى 8 أضعاف كتلة شمسنا، وتشكل بعد ذلك النجم القزم، وهي كتلة بيضاء كثيفة وساخنة.

وأثناء حدوث هذه العملية، يتخلص النجم المحتضر من طبقاته الخارجية، مكونًا سحابة معقدة من الغاز والغبار تُعرف باسم السديم الكوكبي.

وهذه الظاهرة شائعة جدا، لكن الظاهرة التي سجلها تلسكوب "هابل" نادرة الحدوث، حيث لم تسجل صور لما يطلق عليه "ولادة النجم".

Located around 5000 light-years away in the constellation of Cygnus (The Swan), Abell 78, featured in our Picture of the Week, is an unusual type of planetary nebula.



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Credit: @ESA / @Hubble_Space / @NASA , M. Guerrero pic.twitter.com/srwSfjUhgX — HUBBLE (@HUBBLE_space) March 15, 2021

وعلى الرغم من أن قلب النجم قد توقف عن حرق الهيدروجين والهيليوم، فإن حرارة الانفجار النووي على سطحه تقذف المواد بسرعات عالية جدا.

Today's new image from #Hubble features Abell 78: a planetary nebula residing 5000 light years away.



Despite their name, planetary nebulae have nothing to do with planets! They are clouds of gas/dust created when a star blows off its outer layers.https://t.co/Ii2tmwW0Ll pic.twitter.com/gtd7HUuITa — Bethany Downer (@BethanyAstro) March 15, 2021

وتكتسح هذه المواد المقذوفة وتصطدم بمادة السديم القديمة، الأمر الذي ينتج خيوطا وقذيفة غير منتظمة حول النجم المركزي كما هو موضح في الصورة التي سجلت من خلال 3 كاميرات.