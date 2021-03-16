اكتشافات نادرة في محمية صحراء يهودا الطبيعية في إسرائيل... فيديو

كشفت الحفريات الأثرية لأول مرة منذ حوالي 60 عاما، النقاب عن أجزاء من لفيفة توراتية اكتشفتها سلطة الآثار الإسرائيلية، في عملية صعبة نفذت في محمية صحراء يهودا الطبيعية.

وكشفت هذه العملية الفريدة، وفق ما ذكرته سلطة الآثار الإسرائيلية، في صفحتها على "فيسبوك"، عن اكتشافات إضافية تركها المتمردون اليهود الذين فروا إلى الكهوف في نهاية ثورة بار كوخبا (ثورة يهودا الثانية).

وأوضحت أن هذه الاكتشافات هي: هيكل عظمي محنط جزئيا عمره 6000 عام لطفل ملفوف في قطعة قماش، وسلة كبيرة سليمة وغطاء، يعتقد أنها أقدم سلة في العالم تم العثور عليها سليمة تماما، إضافة إلى أشياء أخرى.

ونفذ المشروع الوطني للمسح والتنقيب في الكهوف الصحراوية في وديان صحراء يهودا منذ عام 2017 تحت إشراف سلطة الآثار الإسرائيلية، بالتعاون مع ضابط أركان قسم الآثار في الإدارة المدنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

منذ اكتشاف مخطوطات البحر الميت قبل أكثر من 70 عامًا، تم استهداف الكهوف الصحراوية من قبل سارقي الآثار. سمحت الظروف المناخية داخل الكهوف بالحفاظ الاستثنائي على المخطوطات والوثائق القديمة، وهي أصول تراث ثقافي ذات أهمية كبيرة. هذا هو الأساس المنطقي وراء تنفيذ هذه العملية - لإنقاذ هذه الأصول التراثية النادرة والمهمة من براثن اللصوص.

يذكر أن صحراء يهودا تتميز بشرفات طبيعية مع جروف وتنتهي بجرف شديد الانحدار إلى البحر الميت غور الأردن. يعبر صحراء يهودا العديد من الوديان من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي ولها العديد من الوديان، معظمها عميقة من 1200 قدم في الغرب إلى 600 قدم في الشرق.

صحراء يهودا هي منطقة ذات بنية مورفولوجية خاصة على طول شرق جبال يهودا.