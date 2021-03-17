"تحميهن من سرطان الثدي وتقوي العظام"... قائمة طعام مفيدة للنساء

كشفت وسائل إعلام عالمية قائمة الأطعمة المفيدة لصحة النساء، والتي تكفل لهن الحماية والقدرة على مقاومة أمراض السكري وسرطان الثدي وأمراض القلب، إلى جانب تقوية العظام وتعزيز جهاز المناعة وحماية البشرة.

وقال موقع "Boldsky"، المعني بالشؤون الصحية، إن الدراسات العلمية تشير إلى أن "النساء يحتجن إلى التركيز على بعض العناصر الغذائية للحفاظ على صحتهن ومكافحة أكثر المشكلات الصحية انتشارًا خلال مراحل الشيخوخة المختلفة".

السبانخ

يساعد تناول السبانخ الغني بالبكتيريا المفيدة على منع حدوث نوبات مثل الحساسية وسكري الحمل والالتهابات المهبلية وزيادة الوزن، وتحتوي على مادة السلفوكينوفوز، وهي مصدر غذائي يمنع نمو البكتيريا الضارة في الجسم.

الجوز

يحتوي الجوز على مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا-3 الدهنية، ويعتبر تناول أوقية واحدة فقط من الجوز يوميا يساعد على تحسين تدفق الدم من وإلى القلب في غضون 8 أسابيع فقط، وتمنح نفس الكمية من الجوز القدرة على إبطاء تطور سرطان الثدي.

الطماطم

تعتبر الطماطم من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة المرأة، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين، بالإضافة إلى أنها تحمي الحمض النووي في جسم الإنسان من التلف، والذي يمكن بدوره أن يوفر حماية من الإصابة بسرطانات الثدي وبطانة الرحم والرئة والمعدة.

الشمندر

يعتبر الشمندر أو البنجر مصدرا فريدا لأصباغ البيتالين، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية ومضادات للالتهابات بالإضافة إلى خصائص وقائية كيميائية أخرى، ويحتوي على مادة البيتين التي تساعد على مكافحة الالتهابات وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفض في الصوديوم، ويمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم والحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الفلفل الأحمر

يعتبر واحد من أفضل مصادر فيتامين C، ويعد أحد العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة وتعزيز جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد تناول المزيد منه في تقليل تجعد وجفاف الجلد، علاوة على الحماية من الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا.

القرفة

يجب الاهتمام بعناصر النظام الغذائي، والذي يمكن أن يشتمل على تناول القرفة، وتحتوي القرفة على البروانثوسيانين وسينامالديهيد التي تساعد على منع تكوين البروتين المسبب لمرض "ألزهايمر".

اليقطين

يحسّن تناول "اليقطين" أو "قرع العسل" صحة العين، في شكل بيتا كاروتين، ويمكن أن يساعد فيتامين A المتوافر بنسب جدية في اليقطين في تحسين الرؤية وإبطاء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر.

سمك السلمون

يحتوي السلمون على نسبة عالية من أوميغا 3، والأحماض الدهنية المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من فرص وفاة الشخص من أمراض القلب بنسبة 33%، كما أنه يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل.

خبز الحبوب الكاملة

يمكن أن يوفر تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف حماية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، لأنه يقلل من مستويات هرمون الأستروجين في الدم، ويمكن أن توفر شريحة واحدة من الخبز الكامل ما يصل إلى 6 غرامات من الألياف.

لحم بقري

يتم إدراج اللحم البقري الخالي من الدهون كأحد أفضل مصادر الحديد للنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، ويمكن أن يساعد اللحم البقري، تحسين مستويات الحديد في الجسم عند تناوله مرة واحدة كل أسبوع.

العدس

يعتبر العدس إضافة صحية ووجبة غذائية مهمة للنساء، ويمكن أن يساعد استهلاك العدس مرة واحدة في الأسبوع في موازنة مستويات السكر والمساعدة في الحفاظ على الوزن والحصول على مركبات وقائية من السرطان.