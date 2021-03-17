جزيرتا الماضي والمستقبل... بينهما أربع كيلومترات فقط ويفصلهما توقيت غريب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، لمستخدم يشرح فيه كيفية السفر بين جزيرتين تفصلهما مسافة 4 كيلومترات، ولكن فارق التوقيت بينهما 21 ساعة.

يعتقد الكثير من الناس أن هذا المشهد خيالي، كيف لا ومسافة 4 كيلومترات تجعلك تدخل في يوم جديد وكأنك انتقلت من زمن لآخر، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

تقع جزيرتا ديوميدي الكبرى والصغرى (Diomede Islands) جنبا إلى جنب في مضيق بيرينغ، الذي يفصل بين آلاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية وسيبيريا في روسيا، حيث تتوسطان المسافة الفاصلة بين قارّتي آسيا وأمريكا الشمالية.

وسمّيتا بهذا الاسم نسبة إلى القديس ديوميدين، إذ صادف يوم اكتشافهما يوم احتفال الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بذكرى ذلك القديس.

وزمانيا، فإن الجزيرتين تقعان على جانبي خط التاريخ الدولي، وهو خط وهمي فاصل يمر عبر المحيط الهادي ويبدأ من عنده توقيت اليوم، وعنده ينتهي.

Map shows the point where Russia and the US are only 2.5 miles apart. The distance refers to the tiny Diomede Islands in the centre of the map. One island is Russian the other American). The two mainlands are 55 miles apart. Source: https://t.co/2QZev0MrYA pic.twitter.com/o0SetVY7U1 — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) July 21, 2020

ومن ثمّ فإنه يعدّ الحد المميز بين تقويم اليوم وتقويم الأمس. ولذلك، فإن أي مسافر عبر هذا الخط الفاصل لا بد من أن يعدل من توقيته الزمني يوما كاملا.

وعلى هذا، فإن جزيرة "ديوميدي الكبرى" التي تعرف بجزيرة المستقبل تسبق شقيقتها "ديوميدي الصغرى" التي تعرف بجزيرة الماضي بيوم كامل، وذلك على الرغم من قرب المسافة بينهما، التي لا تتعدى 3.8 كم. ومن ثمّ فإن جزيرة "ديوميدي الكبرى" تعدّ أقصى نقطة زمنية ومكانية في شرق الكرة الأرضية، أما جزيرة "ديوميدي الصغرى" فتعدّ أقصى نقطة في غربها.