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    اللقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا في تونس

    "سبوتنيك V" يتصدر الفعالية والأمان رسميا في أول دولة أوروبية تستخدمه... صور

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    تصدر لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مؤشر البيانات الصادر عن حكومة هنغاريا في أوروبا حول سلامة وفعالية اللقاحات التي تستخدمها البلاد ضد "كوفيد 19".

    وشاركت الصفحة الرسمية لـ"سبوتنيك V" على "تويتر"، اليوم الأحد، منشورا أكدت فيه أن "حكومة هنغاريا، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ استخدام اللقاح الروسي، أصدرت أحدث بياناتها حول السلامة والفعالية لـ 5 من اللقاحات المستخدمة فيها. وظهر أن "سبوتنيك V" لديه أفضل أمان وفعالية".

    لقاح فايزر الأمريكي
    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
    "فايزر" تستهدف اللقاحات الأخرى وصمت مريب بعد الكشف عن سجل وفيات كبير
    تُظهر الإحصاءات الحكومية الرسمية التي جمعت من 13 دولة، وهي الولايات المتحدة والهند والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنمسا وإيطاليا والدنمارك وروسيا، التي تم جمعها وتحليلها ابتداءً من تاريخ 19 أبريل/ نيسان عام 2021، تشير هذه البيانات إلى أنه في المجموع هناك 2476 حالة وفاة بين متلقي لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك". وهو ما يتوافق بدوره مع متوسط بسيط يبلغ 39.4 حالة وفاة لكل مليون جرعة يتم تقديمها من شركة "فايزر"، أي نسبة وفيات أعلى بنحو من 3 إلى 5 مرات من لقاحي "أسترازينيكا" ولقاح شركة "جونسون آند جونسون".

    وتم تسجيل أسوأ موجة من الوفيات بين الحاصلين على لقاح "فايزر" في النرويج، حيث بلغ عدد الوفيات لكل مليون جرعة معطاة 143 حالة وفاة، أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد 1134 شخصًا حياتهم بعد تلقي جرعة من لقاح "فايزر"، وفقًا للبيانات المقدمة من نظام الإبلاغ عن الأحداث الضارة للقاح (VAERS).

    أشارت البيانات إلى أن نسبة الوفيات بين متلقي اللقاح الأخير أعلى بأكثر من 20 مرة من الوفيات المسجلة لدى آخذي لقاح "جونسون آند جونسون".

    وبحسب بيانات وزارة الصحة المكسيكية، فإن الأعراض الجانبية للقاح "فايزر" أكثر بكثير من أعراض لقاح "أسترازينيكا" أو اللقاحات الأخرى، وجاء في بيانات الوزارة (ابتداء من 17 أبريل/ نيسان، كان هناك 208 حالة من الأعراض الخطيرة لكل 100 ألف حالة من متعاطي لقاح فايزر مقابل 156 حالة لدى آخذي لقاح أسترازينيكا، وبالنسبة للحالات التي يُفترض أنها تُنسب إلى التطعيم بهذه اللقاحات فإن الفرق صارخ أكثر من أي وقت مضى، حيث سجل 262 مقابل 0.38 لكل ألف جرعة، إذ لم يكن هناك ارتباط واضح حتى الآن بين الوفيات ولقاح شركة فايزر.

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    الكلمات الدلالية:
    هنغاريا, لقاحات
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