علماء يوصون بمنع استخدام لقاحين لفيروس كورونا

قالت لجنة خبراء شكلتها الحكومة النرويجية لتقييم لقاحات "كوفيد 19"، اليوم الاثنين، إنه يجب التخلي عن لقاحين منها بشكل كامل، بسبب مخاطر الآثار الجانبية النادرة والخطيرة.

وأعلن العلماء توصيتهم بالتوقف عن استخدام لقاحي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، لكن من أجل تجنب التباطؤ في حملة التطعيم، أوصت اللجنة بضرورة إتاحة اللقاحين للأشخاص على أساس تطوعي.

وقال رئيس اللجنة لارس فورلاند إنهم "لم يوصوا باستخدام لقاحات ناقلات الفيروس الغدي في برنامج التحصين الوطني"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف فورلاند: "هذا بالطبع بسبب الآثار الجانبية الخطيرة التي لوحظت في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تم حقنهم بهذه اللقاحات". لم يصرح وزير الصحة بنت هوي بعد بموقف الحكومة بشأن استخدام اللقاحات.

من بين 134 ألف حقنة من لقاح "أسترازينيكا" التي تم إعطاؤها في النرويج حتى منتصف مارس/ آذار، سُجلت خمس حالات من تجلط الدم الحاد - ثلاث منها قاتلة - في الشباب والذين كانوا أصحاء سابقا. توفي متلقي لقاح آخر بسبب نزيف في المخ.

علقت البلاد استخدام اللقاح في 11 مارس لحين دراسته، وفي 15 أبريل/ نيسان، أوصت السلطات الصحية النرويجية بالتخلي تماما عن اللقاح، لكن الحكومة اختارت أولا تشكيل لجنة من الخبراء لفحص المخاطر المرتبطة بلقاحي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، وكلاهما يعتمد على نفس تقنية الفيروسات الغدية.

الدنمارك المجاورة هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي أسقطت رسميا من حساباتها، اللقاحين، لكن الكثير من البلدان قصر استخدام "أسترازينيكا" على فئات عمرية معينة.