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    دموع

    لماذا نبكي وماذا تفعل بنا الدموع؟

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    تنهمر الدموع من عينيك عندما تكون حزينا أو سعيدا، وفي بعض الأحيان في حالات وأوضاع مختلفة، ما يدفع الكثير من الناس للتساؤل عن سر الدموع، ولماذا يبكي بعض الناس.

    ويؤكد الخبراء، بحسب ما نشره موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية العالمية، أن الدموع مفيدة للغاية، فهي تساعد على الرؤية بوضوع وتغسل العين وتزيل أي أتربة أو غبار أو التهابات منها.

    بكاء
    © Photo / Pixabay
    فوائد غير متوقعة للدموع أثناء البكاء؟

    لماذا نبكي؟

    نحن نبكي لأسباب متنوعة، فالبكاء لأسباب عاطفية يجعلك تشعر بتحسن، ويطلق التوتر ويمنحك إعادة تشغيل نفسية مثالية، ويحدث البكاء أيضًا لأسباب جسدية لتوصيل العناصر الغذائية وإزالة السموم المرتبطة بالتوتر.

    ونبكي لأسباب اجتماعية للتعبير عن الضيق والإخلاص والجاذبية والنفور - اعتمادًا على السياق الخاص بالبكاء.

    يحتوي السائل الذي يُكوِّن الدموع على ماء للرطوبة وزيوت للتشحيم ولمنع تبخر السائل المسيل للدموع.

    وتحتوي الدموع أيضًا على مخاط، يتيح اانتشار الدموع على سطح العين بالإضافة إلى الأجسام المضادة والبروتينات الخاصة لمقاومة العدوى.

    ويتم أيضًا نقل الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا السطحية للعين عن طريق الدموع، حيث لا توجد أوعية دموية في العين.

    أنواع الدموع

    هناك ثلاثة أنواع من الدموع، ولكل منها وظائف مختلفة للغاية، حيث أن بعض الدموع تحافظ على رطوبة عينيك، والبعض الآخر يغسل الأوساخ ويحمي عينيك من العدوى، وتقترن بعض الدموع بعواطفنا.

    وجاءت أبرز أنواع الدموع على النحو التالي:

    1-الدموع القاعدية

    هذه هي دموعك الأساسية، وتدور العيون حولهم طوال اليوم، وتحتوي على الزيت والمخاط والماء والملح، وتساعد على مكافحة الالتهابات.

    ويحافظ الزيت على دموعك في مكانها، ويمنعها من التبخر في الجو، والوميض ينشرها بالتساوي على سطح العين.

    2-الدموع المزعجة

    هذه هي دموع غسل العين، وتخرج من الغدد تحت الحاجبين، عندما تقشر البصل أو تتقيأ أو تلوث عينك بالغبار، وتطرد تلك الدموع المهيجات للحفاظ على نظافة عينيك.

    3-دموع نفسية أو عاطفية

    تتدفق هذه الدموع استجابة لمشاعر قوية مثل الحزن أو الفرح أو الغضب.

    وتحتوي جميعها على نفس التركيب الكيميائي، ولكن تحتوي على هرمونات التوتر ومسكنات الألم الطبيعية أكثر من الأنواع الأخرى من الدموع.

    لدى البشر والحيوانات مركبات في سوائل أجسامها ترسل رسائل خفية إلى أعضاء أخرى في الجسم، وهذا هو السبب في أن دموعنا في بعض الأحيان يمكن أن تنقل رسائل كيميائية (سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة) لشخص قريب، مثل، "ابق بعيدًا".

    وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن الدموع العاطفية تنجم عن التعاطف، والألم الوجداني والمجتمعي، والألم الجسدي، والألم المرتبط بالتعلق، والمشاعر العاطفية أو الأخلاقية.

    وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن الأشخاص أكثر عرضة للشعور بالتحسن بعد البكاء، إذا تلقوا دعمًا اجتماعيًا أثناء القيام بذلك.

    لماذا الدموع مالحة؟

    جميع السوائل في الجسم تحتوي على القليل من الملح، ومحتوى الملح في الدموع هو تقريبا نفس محتوى الملح في بلازما الدم، والملح ضروري لعمل الجسم بشكل عام.

    علماء
    © AFP 2021 / JIM WATSON
    السبب وراء سيلان الدموع عند التثاؤب

    هل تبكي النساء أكثر من الرجال؟

    نعم، حوالي 60٪ أكثر في الواقع، ولا أحد يعرف لماذا، لكن مادة كيميائية في الدموع النفسية مرتبطة بإنتاج حليب الثدي، وهذا شيء تضعه الأبحاث في الاعتبار.

    كما أن لدى الرجال أيضًا قنوات دمعية أصغر قد تؤثر في ذلك.

    لماذا تخرج الدموع من أنفك؟

     هذه ليست مزعجة ومقرفة في بعض الأحيان، لكنها طريقة طبيعية، لأن الأنف والعينان متصلتان بممرات صغيرة، وفي الواقع، تهدف الدموع إلى التصريف بالأساس من أنفك وفمك.

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    الدموع, دموع, البكاء, بكاء
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