"غوغل" تختبر مزايا بحث "استثنائية" عن صورك

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية بدأت في اختبار مزايا بحث "استثنائية" عن الصور الخاصة بك عبر تطبيق "غوغل فوتوز" الشهير.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن غوغل بدأت في اختبار عوامل تصفية جديدة في تطبيقها "غوغل فوتوز".

وتعتمد الميزة الجديدة في "غوغل فوتوز" على إمكانية العثور على الصور ومقاطع الفيديو بصورة أسهل، بدلا من البحث عن صور شخص معين، تمكنت من تحسين البحث ليتمكن الشخص من البحث عن مضمون محتوى تلك الصور.

وأوضحت أنه يمكن تحسين البحث عن طريق البحث في تطبيق غوغل عن صور السيلفي الخاصة بك، أو الصور المجموعة أو الرسوم المتحركة أو الأفلام أو لقطات الشاشة أو الصور المؤرشفة، عن طريق أيقونة البحث التقليدية المعتادة في التطبيق.

ولفتت إلى أن تلك المرشحات الجديدة في "غوغل فوتوز" لن تكون مخصصة فقط لإصدارات معينة من التطبيق، وستكون متاحة قريبا لكل مستخدميه حول العالم.