مركبة صينية تهبط على سطح المريخ وتبدأ عمليات البحث

وأصدرت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بيانا رسميا قالت فيه: "في 22 مايو/ أيار غادرت المركبة، جو رونغ، منصة الهبوط بأمان وهبطت على سطح كوكب المريخ وبدأت عمليات البحث العلمي".
Congrats! #China’s #Zhurong mars rover has successfully driven off the lander. #Mars #ZhurongRover #Tianwen1 #mars2021 pic.twitter.com/brICOlPF2t— Yang Zhao TIO (@YangZha42341102) May 22, 2021
وفي وقت سابق، أعلنت الصين أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ.
ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها، إن "مسبار"تيانوين-1" هبط اليوم السبت، 15 أيار/ مايو، بنجاح على سطح المريخ. لافتة إلى أن "المسبار هبط بالمنطقة المحددة مسبقا، يوتوبيا بلانيتيا".
يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للمريخ. ويعد هبوط مركبة فضائية على أرض المريخ عملية صعبة للغاية.
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